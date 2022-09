La SCPI PF Hospitalité Europe (Perial AM) réalise deux acquisitions en Allemagne

Perial Asset Management a récemment annoncé 2 acquisitions importantes en Allemagne, pour le compte de sa SCPI PF Hospitalité Europe, spécialisée sur les secteurs de l’hébergement et de l’hôtellerie en Europe. Il s’agit d’un EHPAD et d’un immeuble de bureaux, respectivement situés en Bavière et en Rhénanie du Nord Westphalie. L’opération a été négociée pour un montant global de 22 millions € auprès de Carestone Group, le leader allemand de la promotion immobilière dans le domaine des maisons de soin et des logements pour seniors.

Un renforcement de l’allocation sur l’Allemagne

Lancée il y a un peu plus de 2 ans, la SCPI PF Hospitalité Europe est aujourd’hui investie à 100% en dehors de nos frontières : au 30 juin 2022, son patrimoine se ventilait sur l’Espagne (58,1%), l’Allemagne (29,3%) et les Pays-Bas (12,6%). Les deux nouvelles acquisitions annoncées en Allemagne par Perial AM pour un montant de 22 millions € (qui font partie d’un portefeuille global de 8 immeubles négociés par la société de gestion auprès de Carestone Group) font donc mécaniquement grimper la part du patrimoine situé en Allemagne, puisqu’elles représentent environ 9% de la capitalisation de la SCPI au 30/06/2022.

« Cette opération permet à la SCPI PF Hospitalité Europe de renforcer sa présence sur le marché allemand des résidences pour seniors, où les baux longs termes permettent une visibilité sur les rendements potentiels pour nos épargnants. Ces immeubles s’inscrivent dans l’acquisition d’un portefeuille global de 8 actifs, dont 4 en développement achetés à la livraison en 2023 et 2024, répartis sur l’ensemble de l’Allemagne et exploités par plusieurs opérateurs de qualité. Cela démontre notre fort déploiement sur les actifs d’hébergement de qualité au travers de la zone Euro face aux besoins croissants et structurels » explique Stéphane Collange, Directeur des Investissements de Perial AM.

Un EHPAD à Burghausen (Bavière) et un immeuble de bureaux à Herford (Rhénanie du Nord Westphalie)

Les deux nouveaux actifs signés en Allemagne par Perial AM ont été décrits précisément dans le communiqué de presse diffusé par la société de gestion :

L’EHPAD de Burghausen :

Cet établissement médicalisé pour personnes âgées développe une surface locative de 4 150 m² et intègre 69 appartements correspondant à un accueil de 78 lits. Cette structure est exploitée par l’opérateur Zess (Deutsche Fachpflege Gruppe), un groupe spécialisé dans la dépendance présent depuis de nombreuses années en Allemagne. L’établissement bénéficie d’un bail de très long terme signé avec l’exploitant (20 ans).

Le « Verwaltungcampus » à Herford :

Le second actif est un immeuble à usage de bureaux offrant une surface utile de 6 300 m². Il accueille le siège social de Bonitas Holding, un spécialiste historique de la santé en Allemagne, dans le cadre d’un bail de 20 ans.