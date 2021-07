La SCPI Immorente (Sofidy) acquiert le siège de l'Institut Supérieur des Arts Appliqués à Paris pour 30,1 millions €

C'est une acquisition emblématique qui a été annoncée récemment par Sofidy pour le compte de sa SCPI Immorente : un ensemble immobilier au cœur du Quartier Latin (Paris 5ème), qui abrite le siège de LISAA (L'Institut Supérieur des Arts Appliqués), la prestigieuse école de mode et de design. Cette nouvelle opération sur un actif dédié à l'éducation vient renforcer la diversification sectorielle de cette SCPI majoritairement investie en actifs de commerces et de bureaux, les thèmes de la « silver economy » et de la logistique étant deux autres axes de diversification actuellement mis en œuvre par la société de gestion Sofidy sur Immorente.C'est une acquisition emblématique qui a été annoncée récemment par Sofidy pour le compte de sa SCPI Immorente : un ensemble immobilier au cœur du Quartier Latin (Paris 5ème), qui abrite le siège de LISAA (L'Institut Supérieur des Arts Appliqués), la prestigieuse école de mode et de design. Cette nouvelle opération sur un actif dédié à l'éducation vient renforcer la diversification sectorielle de cette SCPI majoritairement investie en actifs de commerces et de bureaux, les thèmes de la « silver economy » et de la logistique étant deux autres axes de diversification actuellement mis en œuvre par la société de gestion Sofidy sur Immorente.

La SCPI Immorente a franchi au cours du premier trimestre 2021 la barre des 3,5 milliards € de capitalisation. C'est la plus importante SCPI diversifiée du marché, faisant quasiment jeu égal avec des véhicules patrimoniaux investis en immobilier de bureau gérés par des filiales bancaires comme Edissimmo (Amundi), Epargne Foncière (La Française) ou Accimmo Pierre (BNP Paribas REIM).

Le rythme de collecte sur Immorente est resté très dynamique malgré la crise du Covid-19, avec 162 millions € de capitaux levés en 2020 -nets de retraits- et environ 40 millions € au 1er trimestre 2021. Pour investir cette collecte, la société de gestion Sofidy se doit d'être à la fois réactive et sélective. L'acquisition annoncée du siège de LISAA fait partie des 95 millions € d'investissements engagés au 31 mars 2021 sur la SCPI. Il s'agit dans le détail d'un ensemble immobilier totalement rénové d'une surface locative de plus de 2.400 m2, situé à moins de 200 mètres du Panthéon en plein Quartier Latin (Paris 5ème). Il est loué par LISAA depuis septembre 2019 sur la base d'un bail d'une durée ferme résiduelle de 10 ans. L'acquisition s'est conclue pour un montant de 30,1 millions € auprès du vendeur, le fonds Weinberg Real Estate Partners 2 (géré par Osae Partners), qui était propriétaire de l'actif immobilier depuis 2016.

Le communiqué de presse de Sofidy précise que cette opération a été menée à bien dans des délais serrés et par le biais d'un financement bancaire, ce qui atteste de la capacité de la société de gestion « à originer et exécuter des opérations core créatrices de valeur dans les grandes capitales européennes ».