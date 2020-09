La SCPI Elysées Pierre de HSBC REIM à nouveau disponible auprès des conseillers en gestion de patrimoine

La SCPI Elysées Pierre est depuis de nombreuses années une des principales SCPI patrimoniales de bureaux franciliens du marché, avec un niveau de performance globale parmi les meilleures de sa catégorie. En effet, non seulement le niveau de distribution a été depuis une dizaine d'années d'une remarquable stabilité (33€ par part de 2010 à 2016, puis 30€ par part depuis 2017, niveau qui devrait être préservé cette année malgré la crise sanitaire), mais le prix de part n'a cessé de progresser au fil des ans : + 27% depuis 2011 ! Au final, le taux de rendement interne (TRI) 10 ans de la SCPI Elysées Pierre affiche un niveau très flatteur de 8,63% à fin 2019...

Ce n'est pas tout à fait un hasard si HSBC REIM a pu obtenir un track-record aussi remarquable sur sa SCPI Elysées Pierre : un tel véhicule -qui affiche tout de même une capitalisation respectable de 2,5 milliards € à fin 2019 auprès de 13.900 associés- n'a volontairement pas été proposé à tous les profils d'épargnants. HSBC REIM a en particulier fait le choix de relever le montant minimum d'investissement dans cette SCPI à un niveau beaucoup plus élevé que les concurrents : 41.250 €, c'est le montant minimum exigé pour toute première souscription dans la SCPI Elysées Pierre, cela représente 50 parts à 825 € la part. Avant mai 2018, le montant minimum avait même été fixé à 100 parts par la société de gestion, ce qui à l'époque représentait 80.000 € ! A titre de comparaison, la plupart des SCPI du marché sont disponibles à partir de quelques centaines ou quelques milliers d'euros d'investissement. La clientèle visée est donc clairement patrimoniale sur Elysées Pierre. Un autre frein volontaire à la collecte a été implémenté par HSBC REIM, avec la quasi-exclusivité de la distribution donnée au réseau bancaire HSBC France. Ce faisant, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants avaient perdu l'accès à ce véhicule, limitant d'autant le potentiel de collecte à un moment où les SCPI drainaient année après année des montants de capitaux frais records.

Mais les temps ont changé : alors que le premier semestre a été marqué par la crise sanitaire du Covid-19, les SCPI ont connu un rythme de collecte plus modéré, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle car cela induit aussi une plus grande sélectivité dans les choix d'investissements des gérants. Dans ce contexte, les véhicules défensifs comme la SCPI Elysées Pierre ont probablement une belle carte à jouer pour profiter d'un marché où la concurrence entre les acheteurs d'actifs immobiliers sera moins rude. La réouverture de la SCPI Elysées Pierre auprès des CGP (conseillers en gestion de patrimoine) devrait ainsi permettre de maintenir un niveau de collecte résilient, et donc une présence opportuniste sur des marchés immobiliers moins tendus qu'en 2019. Et cette SCPI a clairement des arguments à faire valoir auprès des « primo-accédants » : un taux d'encaissement des loyers de 99,2% au T1 2020 et de 97,5% au T2 2020, parmi les meilleurs du marché, une fluidité du marché des parts, des réserves de distribution de 17€ par part, soit 56% du coupon 2019...