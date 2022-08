La SCPI Efimmo 1 de Sofidy s’empare du « Green Factory » à Lyon

Après l’acquisition de surfaces de commerces dans le cadre de l’opération To-Lyon du quartier de la Part-Dieu, à destination de son fonds Immorente, Sofidy annonce une nouvelle opération pour le compte d’une de ses SCPI dans la capitale des Gaules. A l’issue d'une procédure compétitive pilotée par le spécialiste de l’immobilier commercial lyonnais Omnium, la filiale de Tikehau Capital a signé l’acquisition du « Green Factory », un immeuble de bureaux du 9ème arrondissement de Lyon, auprès du promoteur lyonnais Arioste Immobilier.

Un immeuble de plus de 3000 m2 rénové il y a quelques mois

Situé au 24 Avenue Joannès Masset , l'immeuble de bureaux de 3 111 mètres carrés racheté par Sofidy pour le compte de sa SCPI Efimmo 1 se trouve à Vaise, dans le 9ème arrondissement de Lyon. C’est un quartier en pleine mutation qui connaît depuis les années 1990 un développement spectaculaire : il s’est progressivement transformé en accueillant de nombreuses entreprises informatiques, dans le secteur des services, et aussi de l’enseignement supérieur. Ce quartier est aujourd’hui appelé « Pôle Numérique de Lyon », il bénéficie d’une très bonne accessibilité par les transports en commun et l’autoroute. La SCPI Efimmo 1 a déboursé un montant de 13,75 millions € acte en main pour acquérir cet ensemble tertiaire, soit un prix de 4420 €/m2. L’actif a été « éco-rénové » en 2021 pour un montant de 3 millions € de façon à réduire les consommations énergétiques de plus de 60%, avec à la clé l’obtention du label BBC Rénovation.

Le bâtiment a d’autre part été lauréat aux Green Solutions Awards 2021 à Glasgow à l’occasion de la COP 26 du Grand Prix International de la Rénovation Durable. Les Green Solutions Awards ont pour ambition de contribuer à des solutions durables réelles au sein des territoires, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Un loyer de 170 €/m2/an

En termes de situation locative, le « Green Factory » est partiellement occupé par la branche lyonnaise de la compagnie d’assurance britannique Sedgwick, par le biais d’un bail de neuf ans, dont six fermes. Le reste des surfaces est en cours de commercialisation, avec un loyer facial proposé par les brokers d’environ 170 €/m2/an HT/HC, contre 135 €/m2/an payés par les locataires qui étaient présents avant la rénovation du bâtiment. Sofidy a également négocié une garantie locative pour les surfaces vacantes.

Sofidy n’en est pas à son coup d’essai sur l’immobilier tertiaire « premium » localisé dans les grandes métropoles de dimensions européennes : en octobre dernier, la société de gestion avait engagé sa SCPI Efimmo 1 à Dublin, réalisant à cette occasion sa première acquisition irlandaise, avec l'immeuble de bureaux « Fitzwilliam Hall » valorisé 32,6 millions € acte en main (soit environ 11 410 €/m2). La SCPI Efimmo 1 a aussi saisi en février dernier 1500 m2 de bureaux au 7 avenue Ingres, dans le 16ème arrondissement de Paris, pour 20,4 millions € (soit plus de 13 000 €/m2). En juillet 2021, Sofidy avait également signé, en off-market, le 69 République à Lyon pour le compte de sa SCPI Immorente, pour un montant de 36,3 millions €.



« Cette nouvelle acquisition illustre le déploiement de notre plan stratégique ESG « So Durable » qui vise en partie à investir dans des bâtiments à faible empreinte carbone. L’immobilier est un secteur à forte empreinte environnementale du fait des consommations énergétiques liées à la construction et à l’exploitation des immeubles. Avec ce type d’investissement, nous agissons pour répondre durablement aux préoccupations de la ville de demain » résume Jérôme Grumler, Directeur Général Délégué de Sofidy.

