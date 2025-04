La SCPI Eden s'étend au Royaume-Uni avec une acquisition stratégique à Aberdeen

information fournie par Moneyvox • 02.04.2025 • 08:05 •

Alors que le cours de l'or s'est envolé, dépassant son plus haut niveau historique, est-il encore pertinent d'investir dans ce métal jaune ? Zoom sur l'avis des experts et sur les alternatives à considérer. Plus de 3 000 dollars l'once d'or : le cours actuel du ... Lire la suite