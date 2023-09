La SCPI Cœur de Régions (Sogenial Immobilier) réalise 3 acquisitions au Pecq (78), à Niort (79) et aux Ulis (91) pour plus de 6.000 m² au global

Récemment, la société de gestion Sogenial Immobilier a annoncé l’acquisition de trois actifs supplémentaires pour sa SCPI Cœur de Régions, dont le prix de part a été revalorisé de 0,76% le 1er juillet dernier. Au total, les trois immeubles qui entrent dans le portefeuille de cette SCPI développent 6.489 m² de surface locative. Pour deux d’entre eux – respectivement situés au Pecq (78) et aux Ulis (91) – il s’agit d’actifs de bureaux. Le 3ème immeuble situé à Niort (79) est un local commercial loué à l’enseigne de restauration Hippopotamus.

Un immeuble de bureaux multi-locataire au Pecq (78)

La première des trois acquisitions annoncées par Sogenial Immobilier pour le compte de sa SCPI Cœur de Régions concerne un ensemble immobilier de 2.351 m² de surface locative se développant en R+3 , dédié majoritairement à un usage de bureaux.

L’actif a été construit en 1991 et actuellement, il est principalement loué par trois occupants :

Médiane Système , une société d’ingénierie et de conseils ;

, une société d’ingénierie et de conseils ; Sysgo , une entreprise informatique spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels ;

, une entreprise informatique spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels ; Implanteo , un groupe spécialisé dans la rénovation et l’aménagement de locaux professionnels.

Cet actif est positionné au coeur de la ZAC Saint-Laurent, un parc de bureaux bénéficiant d’une forte dynamique locative situé à une quinzaine de kilomètres à l’ouest de Paris. Aujourd'hui, le site fait l’objet de plusieurs programmes de construction et de rénovation . Avec ce nouvel actif qui entre en portefeuille, la SCPI Cœur de Régions assure une structure de flux locatifs stables sur un horizon de plus de 4 ans : WALB à la date d’acquisition de 4,1 ans.

Un restaurant Hippopotamus à Niort (79)

La seconde acquisition porte quant à elle sur un local commercial en VEFA développant une surface de 450 m² en rez-de-chaussée , adossé à une terrasse de 100 m². L’ensemble est loué à la société Hippopotamus, une chaîne française de restaurants spécialisée sur la viande de bœuf, créée en 1968.

Ce restaurant s’insère au sein d’un espace commercial dense, non loin des magasins Castorama et Action qui constituent les locomotives de la zone de chalandise. La livraison de cet actif devrait avoir lieu au plus tard fin novembre 2023 .

Un actif neuf mono-locataire clé en main aux Ulis (91)

Pour la 3ème acquisition de cette série, Sogenial Immobilier a opté pour un ensemble immobilier à usage de bureaux livré clé en main à Elynxo Holding en avril dernier . Cette société est spécialisée dans la création et l’ingénierie optique et optoélectronique militaire et civile.

L’actif développe une surface locative de 3.688 m² répartie sur 2 étages . Il est situé au cœur du Parc d’Activité Courtaboeuf, qui est l’un des principaux pôles économiques franciliens, attirant des intervenants importants de l’industrie et de la technologie de pointe. La SCPI Cœur de Régions bénéficie sur cet actif d’ un bail d’une durée ferme de 10 ans .

