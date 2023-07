La SCPI Atream Hotels profite des bons indicateurs du secteur hôtelier

Après la période difficile du covid 19, l’industrie du tourisme est fortement repartie en 2022. Le début de l’année 2023 confirme les bons résultats du secteur avec une croissance des RevPar (revenus par chambre disponible) à deux chiffres en Europe, et tout particulièrement en France. On retrouve ainsi des niveaux de chiffres d’affaires supérieurs à ceux de 2019, grâce à la dynamique des prix moyens facturés par chambre. Les SCPI investies sur cette typologie d’immobilier comme Atream Hotels bénéficient à plein de la reprise d’activité. Que ce soit en terme de taux d’occupation financier, de taux de recouvrement des loyers ou de taux de distribution, tous les indicateurs de la SCPI Atream Hotels sont au vert au 1er trimestre 2023.

L’hôtellerie enregistre des hausses significatives des RevPar et des prix moyens en Europe

Au 1er trimestre 2023, il est frappant de constater une nette hausse des RevPar en Europe par rapport à l’avant-covid (+11,6 % en mars 2023 par rapport à mars 2019) et plus spécifiquement en France (+15,3 % pour les mêmes périodes de référence). Ces chiffres réalisés en dépit d’un contexte géopolitique incertain et d’une inflation rognant le pouvoir d’achat des ménages, s’expliquent en grande partie par des prix moyens par chambre en forte progression (+16,1 % en Europe sur T1 2023 par rapport à T1 2019) même si les taux d’occupation n’ont pas encore totalement récupéré les niveaux de 2019 (-4,2 points au T1 2023 par rapport au T1 2019). Pour la France, les chiffres sont un peu meilleurs que la moyenne européenne puisque le RevPAR augmente de +16,6 % (T1 2023 par rapport à T1 2019) et que le taux d’occupation moyen a rejoint celui de 2019, malgré les mouvements de grève qui ont émaillé cette période. Si l’on compare l’activité hôtelière actuelle à celle de 2022, la progression est spectaculaire car le variant Omicron était encore présent il y a un an : on note une hausse du RevPar européen de 60,5% entre T1 2022 et T1 2023.

La SCPI Atream Hotels distribue 12€ d’acompte au 1er trimestre 2023

Après une année 2022 de complète récupération post-covid, avec un dividende brut de fiscalité qui a dépassé le niveau de 2019 pour Atream Hotels (50,45 euros contre 47,52 euros), le 1er trimestre 2023 confirme le redressement pérenne de cette SCPI spécialisée, qui a versé un acompte par part de 12 euros correspondant à un taux de distribution annualisé de 4,80% (contre 5,05% brut de fiscalité en 2022). Ce bon résultat a pu être obtenu grâce à un taux de recouvrement des loyers qui approche 96 % au 1er trimestre 2023, et à un taux d’occupation financier de 98 %. La société de gestion précise « qu’à date, toutes les négociations de loyers induites par le Covid ou la forte inflation ont été finalisées avec les locataires. »

Les experts de la pierre papier ne s’y sont pas trompés, puisqu’ils ont décerné à Atream Hotels pour la 2ème année consécutive le trophée de la meilleure SCPI spécialisée (récompense obtenue auprès du jury des Victoires de la Pierre Papier, un évènement organisé par le magazine Gestion de Fortune). Pour les épargnants qui seraient tentés de souscrire, un autre indicateur laisse entrevoir le potentiel à venir de la SCPI Atream Hotels : son prix de souscription actuel de 1000 euros par part est décoté de presque 8% par rapport à sa valeur de reconstitution de 1084,70 euros, non loin de la limite réglementaire de 10%, ce qui laisse de la marge pour une éventuelle revalorisation…

