La SCPI Allianz Pierre acquiert l'ensemble immobilier Soparq à Montrouge

Soparq, c'est un ensemble de 8 bâtiments tertiaires développant une surface totale proche de 20 000 m2. Très bien placé à 200 mètres du boulevard périphérique dans le secteur de la porte d'Orléans, cet actif bénéficie d'une desserte dense en transports en commun (ligne 3a du tramway qui relie la porte de Vincennes au pont du Garigliano, ligne 4 du métro « nord-sud »).

Ce type de secteur géographique en petite couronne bénéficie de rendements locatifs plus élevés que le Quartier Central des Affaires au nord-ouest de la capitale, ce qui intéresse en premier lieu les fonds immobiliers non cotés comme les SCPI qui ont des objectifs de distribution après frais de gestion de l'ordre de 4%. C'est ainsi qu'Immovalor Gestion, pour le compte de sa SCPI Allianz Pierre, a mis l'actif Soparq dans son escarcelle, la contrepartie vendeuse étant un groupe de fonds gérés par des filiales de Fortress Investment Group LLC, un important gestionnaire alternatif racheté par le groupe technologique japonais Softbank en 2017, avec des actifs sous gestion d'environ 40 milliards $.

L'actif Soparq a été restructuré et repositionné par DTZ Investors France à la demande de Fortress, DTZ agissant comme project manager et asset manager. Cet « upgrade » a permis après travaux de relouer l'ensemble des surfaces vacantes à plusieurs locataires, dont Mediapost, la filiale privée de communication de proximité et de marketing relationnel de la Branche Services-Courrier-Colis du groupe La Poste.