La SCPI Affinités Pierre de Groupama Gan REIM acquiert en Vefa le siège social de GA Smart Building à Toulouse

Groupama Gan REIM annonce avoir récemment acquis, pour le compte de sa SCPI Affinités Pierre, le futur siège social du promoteur immobilier GA Smart Building, un ensemble immobilier de plus de 6.000 m 2 situé dans le quartier de Toulouse Aerospace. Le véhicule immobilier a déboursé plus de 28,5 millions € dans cette transaction.

La barre des 400 millions € de capitalisation a été franchie au T1 2022 pour la SCPI Affinités Pierre

La collecte ne faiblit pas sur la SCPI Affinités Pierre , avec pas moins de 36,1 millions € de capitaux supplémentaires confiés par les associés au cours du 1 er trimestre 2022. La capitalisation de la SCPI a ainsi dépassé le seuil des 400 millions € (414 millions € au 31/03/2022), une hausse de 60% en 15 mois seulement. Face à ce rythme de collecte, une politique rigoureuse mais volontariste d’acquisitions est mise en œuvre.

Un nouvel investissement sur le marché de l’immobilier de bureaux neuf

Après avoir pris livraison au cours du 1 er trimestre 2022 de deux actifs précédemment acquis en VEFA -une plateforme logistique située à Nîmes et un ensemble immobilier de bureaux à Lyon-, c’est une nouvelle opération en VEFA qu’annonce la société de gestion Groupama Gan REIM à Toulouse. « Ce nouvel investissement traduit la volonté et l’engagement de la SCPI Affinités Pierre de continuer à se positionner sur des immeubles neufs, loués sur la base de baux long terme et s’inscrivant dans une démarche environnementale vertueuse », détaille le communiqué de Groupama Gan REIM.

Un actif de haute qualité environnementale loué sur un bail de long terme

Le futur ensemble immobilier de bureaux acquis par la SCPI Affinités Pierre se situera dans le quartier « Toulouse Aerospace », un site de 56 hectares dédié à la filière aéronautique aux portes de la ville rose. Le bâtiment développera une surface utile proche de 6.100 m². La société de promotion immobilière GA Smart-Building s’est engagée sur un bail d’une durée ferme de 9 ans à la livraison de l’actif prévue en décembre 2023, après 18 mois de travaux. Le futur siège social de GA Smart-Building bénéficiera des meilleures certifications environnementales : HQE Bâtiment Durable niveau « Excellent », Osmoz, R2S Effinergie niveau « BEPOS Effinergie 2017 », E+C niveau « E3C1 », Biodivercity niveau « Base » et Circolab.

Alexandre Hamon, directeur des investissements de Groupama Gan REIM, résume : « Cet ensemble immobilier de bureaux en Vefa implanté au cœur de la ZAC Aerospace à Toulouse et loué à GA Smart-Building permet à la SCPI Affinités Pierre de renforcer son portefeuille d’actifs neufs, de consolider son état locatif qui affiche une maturité moyenne de 7 années et de disposer d’un nouveau locataire référent. Groupama Gan REIM démontre à nouveau sa capacité à identifier et à conclure des transactions qui permettent aux FIA gérés de s’inscrire dans une logique de création de valeur pérenne et dans une démarche environnementale vertueuse. Ce cinquième projet en Vefa conclu avec GA Smart Building traduit l’esprit partenarial et la confiance réciproque qui prévalent entre Groupama Gan REIM et GA Smart Building, cet actif étant en outre au cœur du projet d’entreprise et une nouvelle étape de la croissance de notre locataire. » « Nous nous félicitons de cette collaboration de longue durée avec Groupama Gan REIM, qui traduit la confiance, la qualité du dialogue et le respect des engagements mutuels », complète France Vidal, directrice de la Promotion Sud-Ouest de GA Smart Building.