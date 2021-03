Au bord de la faillite, Duralex a été racheté par la maison mère Pyrex. La quasi totalité des emploi est sauvée. Une bonne nouvelle pour ce fabricant de verres français.

La saga Duralex - iStock-Nataliia Yankovets

Duralex racheté par Pyrex

Des cantines scolaires au MoMA de New-York

Du fait de la crise économique liée à la crise sanitaire, le fabricant de verres Duralex a vu son activité s'effondrer au point d'être au bord de la faillite. En redressement judiciaire depuis le mois de septembre 2020, l'entreprise basée dans le Loiret à la Chapelle-Saint-Mesmin se cherchait un repreneur. Peu de candidats se sont montrés intéressés par le rachat de l'activité. L'ancien dirigeant et son frère, André Ioannidès, ont dû abandonner, faute d'avoir réussi à réunir les fonds suffisants. Un seul repreneur a véritablement présenté un projet suffisamment solide pour être validé par le tribunal de commerce d'Orléans. Il s'agit en l'occurrence de International Cookware Holding, qui n'est autre que la maison mère de Pyrex, une autre marque bien connue dans le monde de la cuisine. Si le tribunal de commerce d'Orléans a validé le rachat de Duralex par Pyrex, c'est en raison d'un programme de développement international jugé ambitieux mais aussi car la quasi totalité des emplois est sauvée. En effet, sur les 248 emplois menacés par la disparition de Duralex, 246 ont été maintenus. Le groupe Pyrex a mis sur la table 3,5 millions d'euros pour sauver Duralex tout en s'engageant à investir 17,4 millions d'euros sur la période allant de 2021 à 2024 et en injectant 21 millions d'euros dans les fonds propres de l'entreprise, dont 12 millions rien que cette année.Le rachat, voire plutôt le sauvetage, de Duralex par Pyrex est une excellente nouvelle à plusieurs niveaux. En ces temps de crise économique et de désindustrialisation, parvenir à sauvegarder une activité et les emplois qui en découlent est une petite prouesse. Mais c'est également une bonne nouvelle pour ce que représente Duralex, pour la marque et même pour l'image de la France à l'étranger. Car si nous connaissons Duralex pour ses fameux verres de cantine scolaire, la marque bénéficie en réalité d'une réputation internationale, et non des moindres. La célébrissime Musée d'art moderne de New-York (MoMa) expose des créations du verrier dans sa boutique design. Même la saga des James Bond ne s'y trompe pas : rien de tel qu'un verre Duralex pour apprécier un bon whisky ! Il faut dire que Duralex bénéficie d'un savoir-faire unique dans la fabrication de verres incassables mais a également développé une gamme d'objets au design moderne appréciés par les amateurs d'art. Duralex est par ailleurs une marque historique dont la naissance remonte à 1934 lorsque Saint-Gobain rachète l'usine du parfumeur Coty pour y fabriquer ses flacons de verre. A l'époque l'usine développe une technique inédite de fabrication : la trempe. Une technique qui se base sur le même procédé que celui permettant la fabrication de l'acier trempé. Le verre en fusion sort du four à 1 350 degrés, passe dans un moule à 450 degrés avant d'être réchauffé à 650 degrés puis refroidi à 250 degrés. Ce va-et-vient dans les températures permet à Duralex de résister jusqu'à trois fois mieux aux chocs que d'autres verres. Ce savoir-faire unique a grandement participé à l'essor et à l'histoire de la marque qui, menacée de disparition, vient donc d'être sauvée in extremis.