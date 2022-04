A quelques jours seulement du premier tour de l'élection présidentielle, le programme des candidats sur la réforme des retraites est désormais connu. Voici ce qu'ils proposent.

La retraite vue par les candidats à l'élection / iStock-Deagreez

Les propositions des candidats de gauche sur la retraite

Le candidat EELV Yannick Jadot propose plusieurs points phares tels que le départ anticipé pour les personnes ayant exercé une profession où la pénibilité est importante et un minimum de pension de retraite de 1063€ par mois. Anne Hidalgo souhaite quant à elle la création d'une pension de retraite minimum d'un montant supérieur, soit 1 200€ net par mois pour une carrière complète et un minimum vieillesse en hausse, à 1 000€ net par mois. L'actuelle maire de Paris entend également maintenir l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Jean-Luc Mélenchon (LFI) propose pour sa part que les Français partent plus tôt en retraite, à 60 ans, et à taux plein qui plus est. Le niveau des pensions de retraite ne pourrait être inférieur au SMIC s'il venait à être élu et le RSA serait par ailleurs pris en compte dans le calcul du nombre de trimestres nécessaires pour valider une retraite à taux plein. Autre proposition du candidat de La France Insoumise : indexer les pensions de retraites sur les salaires, ce qui les feraient mécaniquement augmenter au fil du temps. Situés à l'aile gauche de la gauche, Fabien Roussel (PCF), Nathalie Artaud (LO) et Philippe Poutou (NPA) proposent, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, de ramener l'âge de départ légal à la retraite à 60 ans. Fabien Roussel souhaite un départ anticipé pour les métiers pénibles et propose de fixer le montant de la pension de retraite à l'équivalent de 75% du revenu net d'activité aussi bien dans le secteur public que privé. Aussi, les dix meilleures années de carrière seraient retenues dans le calcul. Nathalie Arthaud a annoncé vouloir faire en sorte que les pensions de retraite atteignent au minimum 2 000€ net par mois, avec un départ à la retraite à 60 ans, tandis que Philippe Poutou (NPA) propose de diminuer le nombre d'années de cotisations, en les faisant passer à 37 contre plus de 41 actuellement.

Les propositions des candidats de droite

A droite de l'échiquier politique, les propositions des candidats à l'élection présidentielle sont relativement similaires entre elles, en tout cas sur le niveau des pensions de retraite et en partie sur l'âge légal. Marine Le Pen (RN) souhaite ainsi conserver l'âge légal de départ en retraite à 62 ans tout en le ramenant à 60 ans pour les personnes ayant commencé leur carrière à 20 ans. Il s'agirait alors d'avoir cumulé au moins 40 annuités pour percevoir une pension minimum de 1 000€, une pension qui serait par ailleurs indexée sur l'inflation à l'instar du SMIC. Pour Nicolas Dupont-Aignant, le maintien de l'âge légal à 62 ans figure dans son programme de même que l'indexation des retraites sur le niveau de l'inflation. Le candidat de Reconquête Eric Zemmour souhaite quant à lui repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans à partir de 2030, mettre fin aux régimes spéciaux et aligner par la même occasion le fonctionnement des retraites du secteur public sur celui du secteur privé. Enfin, qualifié par certains de candidat de gauche, par d'autres de candidats de droite, Emmanuel Macron entend mener à bien la réforme des retraites avortée l'an passé. Pour le candidat-président, il est nécessaire de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans tout en assurant un minimum de 1 100€ par mois de pension.