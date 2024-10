La retraite et les retraités en France : tour d'horizon en chiffres

L'examen du budget de la Sécu et les projets d'abrogation de la réforme de 2023 mettent une nouvelle fois la retraite au centre de l'actualité.

( AFP / MATTHIEU RONDEL )

À quel âge part-on effectivement en retraite en France ? À combien s'élève la pension moyenne ? Voici les dernières statistiques officielles, tirées du panorama 2024 de la retraite et des retraités, publié mercredi 30 octobre par la Drees (service statistique des ministères sociaux).

• 17 millions de retraités

La France a versé des pensions à 17 millions de retraités de "droit direct" en 2022 (+175.000 par rapport à 2021), dont 53% de femmes. Environ 900.000 personnes supplémentaires ne touchent qu'une pension de réversion. Depuis 2010, le nombre de retraités a augmenté d'environ 1% par an en moyenne. Il avait augmenté plus vite entre 2005 et 2010 (+2,6 % en moyenne annuelle).

• Pension moyenne: 1.626 euros brut

Selon les derniers chiffres disponibles, la pension brute moyenne (hors pensions de réversion) des retraités résidant en France s’élevait en 2022 à 1.626 euros brut (1.512 euros net). Celle des femmes retraitées est inférieure de 38% à celle des hommes (1.268 euros, contre 2.050 euros). L'écart a tendance à se resserrer, puisqu'il était de 50% en 2004. En prenant en compte l'éventuelle pension de réversion, l'écart se réduit à 26%.

• Poids croissant dans le PIB

Les retraites constituent le premier poste de dépenses de la protection sociale avec 353 milliards d’euros versés en 2022 (13,4% du produit intérieur brut et 41,5% des prestations de protection sociale). Entre 1990 et 2022, cette part dans le PIB a augmenté de 10,0% à 13,4%, en plusieurs vagues .

• Départ plus tardif

Fin 2022, l’âge moyen de départ à la retraite s'élève à 62 ans et 8 mois pour les retraités de droit direct résidant en France . Il a augmenté de deux ans et deux mois depuis 2010, principalement sous l'effet de la réforme des retraites de 2010. La Drees prévoit que la réforme de 2023 -qui a repoussé l'âge légal à 64 ans- aura un effet moins important, avec un report de 6 mois de l'âge moyen.

Les femmes partent en moyenne 8 mois après les hommes, à 63 ans, contre 62 ans et 4 mois. L'écart se réduit progressivement au fil des générations.

• Érosion du pouvoir d'achat

Sur le temps long, de fin 2012 à fin 2022, le pouvoir d'achat de la plupart des assurés, résidant en France et ayant liquidé leur pension avant 2012, a connu une érosion : leur pension brute a diminué de 5,5% en "euros constants" (corrigés de l'inflation). Toutefois, si l'on tient compte des nouveaux entrants dans le système, aux pensions généralement plus élevées, le pouvoir d'achat global a légèrement augmenté (+0,8% en dix ans).

• Niveau de vie supérieur aux actifs

La pension nette moyenne est inférieure au salaire moyen. Mais, en tenant compte de l'ensemble des ressources, notamment issues du patrimoine, et de la composition des ménages (enfants à charge) le niveau de vie des retraités est "légèrement supérieur à celui de l'ensemble de la population" , analyse la Drees. En 2021, le niveau de vie médian des retraités vivant en France métropolitaine dans un logement ordinaire (hors Ehpad, etc.) s'élevait à 1.970 euros par mois, soit 2,1% de plus que l'ensemble de la population (1.930 euros).

L'écart est plus important encore si l'on tient compte du fait que les retraités sont plus souvent propriétaires de leur logement -et donc payent moins souvent un loyer. Selon les derniers chiffres disponibles (2019), avec l'effet logement, le niveau de vie médian des retraités était supérieur de 9,5% à celui du reste de la population.

• Moins de pauvreté

Environ 10% des retraités vivent sous le seuil de pauvreté, contre 14,5% de la population générale et 20,6% des moins de 18 ans. Fin 2022, 691.000 personnes bénéficiaient d’une allocation du minimum vieillesse, soit 4,1% de plus que fin 2021. Mais un ménage sur deux éligible ne le demande pas.