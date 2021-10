La proximité d’un parc dope-t-elle la valeur de votre logement?

INFOGRAPHIES - À défaut de disposer d’une terrasse, certains appartements urbains bénéficient de la proximité d’un parc ou d’un jardin. Et l’impact sur les prix est très variable d’une ville à l’autre.

Depuis la crise sanitaire, les Français rêvent de disposer d’un espace vert, c’est entendu. Mais pour ceux qui restent dans les grands centres urbains, la terrasse ou le balcon privatifs restent la plupart du temps inaccessibles financièrement. C’est pour eux que le site d’évaluation immobilière Meilleurs Agents a mesuré l’impact sur les prix de la proximité d’un parc ou d’un jardin. Sans surprise, de la verdure facilement accessible à pied suscite une hausse des tarifs mais elle est évidemment bien moindre que celle engendrée par la présence d’un balcon ou d’une terrasse.

Les parcs ou jardins accessibles à pied déclenchent dans les 11 principales villes françaises une hausse des prix de 3,3% (pour les logements à moins de 5 minutes) à 1,1% (pour ceux qui nécessitent 10 à 15 minutes). Pour rappel, les terrasses et balcons dopent quant à eux les prix de 11,6%, selon une étude publiée par le même site pour les mêmes villes en juin dernier. Une différence logique lorsque l’on connaît la rareté des terrasses et balcons dans certaines villes alors que plus d’un appartement vendu sur 2 (55% précisément) se trouve à moins de 15 minutes d’un parc ou d’un jardin.

Paris reléguée en 4e position

En rentrant plus dans le détail, ville par ville, on constate cependant des écarts très significatifs entre métropoles. Pour les trois villes en tête de ce classement Bordeaux, Lille et Toulouse l’impact dépasse les 10% alors qu’il est nul pour 5 autres communes: Rennes, Nantes, Lyon, Marseille et Nice. En évoquant le trio de tête, Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez Meilleurs Agents note: «Il est intéressant de noter que ces 3 villes conjuguent idéalement proximité d’un parc ou jardin et localisation dans un quartier prisé. À l’image de Toulouse, où le Jardin de Plantes est situé entre le quartier Le Busca et le centre-ville, une localisation particulièrement attractive, et dont les prix pour un appartement culminent à 5699 €/m².»

Championne de ce classement, Bordeaux monnaie très chèrement la présence de verdure: jusqu’à + 12% pour un bien situé à moins de 5 minutes et tout de même + 5,8% pour un appartement situé à moins de 15 minutes. Du côté de Lille, il faut compter un surcoût de 11% lorsque l’on est tout près de la verdure et 10,3% à Toulouse. Derrière ce trio de tête, on retrouve Paris et Montpellier (+8%) et Strasbourg (+7%). Le fait que la capitale ne soit pas sur le podium s’explique selon Meilleurs Agents par l’abondance de parcs, jardins et squares à Paris où 65% des biens vendus se situent à moins de 15 min d’un espace vert.