La prime à la conversion s'étend aux VAE

Afin d'inciter davantage les Français à se déplacer en vélo, le gouvernement étend la prime à la conversion, déjà existante, aux VAE. On semblerait vouloir enclencher un nouveau mode de vie où la voiture ne serait plus reine. Qu'en est-il et comment cette mesure s'appliquera-t-elle ?

La prime a? la conversion s'e?tend aux VAE - iStock-boggy22

Un changement d'habitude

Un tournant culturel ?

Le boom du vélo

Un engouement nouveau pour le vélo, depuis le début de la crise sanitaire, a modifié nos modes de déplacement et nous a incités, dans les villes, à ressortir nos deux roues. Conscient de cette tendance, le gouvernement avait déjà proposé l'aide « Coup de pouce » afin de permettre à qui voulait de réparer une bicyclette usagée. D'un montant de 50€/personne, cette aide a profité à 2 millions de Français. Beaucoup d'entre nous ont également bénéficié de la prime à la conversion nous permettant de mettre au rebus nos voitures trop polluantes contre un véhicule plus récent, voire neuf. D'abord restreinte aux seules acquisitions automobiles, cette prime a ensuite été offerte pour l'achat d'une moto ou d'un scooter. Cette mesure a donc permis d'accélérer le renouvellement d'un parc automobile vétuste et a poussé les Français plus modestes à franchir le pas pour changer leur véhicule.Mais, cette fois, l'État va plus loin. Le 09 avril, une mesure rendant éligible les vélos à assistance électrique à la prime à la conversion a été votée par les députés. Votée via un amendement déposé par Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, dans le cadre de la loi Climat et Résilience, cette mesure n'est pas encore votée par le Sénat et, de ce fait, n'est pas encore publiée au Journal Officiel. Que propose-t-elle de nouveau ? Concrètement, en échange de votre vieille voiture, vous pourrez désormais aussi opter pour l'achat d'un VAE. A l'heure actuelle, nous n'avons pas encore de précisions sur le montant de cette prime même si nous savons qu'elle sera versée pour tout type de vélos électriques (pliant, tricycle et vélo-cargo). Il semblerait que le gouvernement, dans le cadre de cette loi, opterait pour un montant de 2500€ en offrant un bonus supplémentaire pour un vélo cargo, plus cher à l'achat. Cette aide conséquente permet, à qui le veut, de financer pratiquement la moitié du prix d'un VAE !Face au regain d'intérêt pour le vélo, depuis le déconfinement de mai 2020, le gouvernement a décidé d'augmenter les aides. Cette inflexion n'est pas anodine et nous conforte vers une transition écologique du pays. Le vélo est très plébiscité et depuis 2020, 2,6 millions de vélos neufs se sont vendus ! Les VAE sont les grands gagnants de cette tendance, avec un VAE vendu sur 5 vélos achetés. Leur vente a explosé de 25% par rapport à 2019 ! Et ailleurs ? Outre les Pays-Bas où le vélo règne en maître, certains pays ont introduit une mesure similaire. La Finlande offre, par exemple, une aide de 1000€ à qui troque sa vieille voiture contre un VAE. Cette pratique a vu aussi le jour en Lituanie. Faire changer les mentalités, diminuer le parc automobile, un nouveau tournant pour l'Europe consciente d'une urgence climatique ?