Construire une maison de 350 mètres carrés en moins de 24 heures, ni en paille, ni en carton, mais en béton ! C'est la promesse de la société américaine Mighty Buildings, qui utilise la technologie 3D. Elle n'est pas seule, le secteur de la construction s'intéresse de plus en plus à ces procédés révolutionnaires. Un couple de retraités vient ainsi d'emménager, aux Pays-Bas, dans la première maison entièrement imprimée en 3D... Simple gadget ou maison du futur, susceptible de répondre à la problématique mondiale du logement ? S'il est un peu tôt pour répondre, on peut tout du moins tenter de comprendre comment fonctionne l'impression d'une maison en 3D et quels sont ses avantages...

La première maison individuelle en impression 3D -iStock-JIRAROJ PRADITCHAROENKUL

Quelles sont les technologies déployées pour imprimer une maison en 3D ?

Quels sont les avantages de la 3D dans le domaine de la construction ?

La première maison individuelle au monde entièrement réalisée en béton imprimé 3D

Des chaussures, des aliments, des tissus, de l'outillage, des bijoux... Alors pourquoi pas une maison ? Les technologies 3D révolutionnent de multiples industries. Mais n'imaginez pas qu'il suffit d'appuyer sur le bouton de son HP pour voir sortir une maison de son imprimante, les techniques utilisées restent pointues. En voici quelques-unes : L'extrudeuse à bras robotisé Cette technologie s'appelle le façonnage. Elle utilise une extrudeuse à bras robotique et consiste à disposer des rails de manière à laisser le bras robotique bouger, et construire ainsi la maison en suivant les rails. Le bras robotisé « imprime » ainsi la maison couche par couche en extrudant le béton de la buse. L'impression 3D par sablage Cette technique s'apparente à l'impression 3D industrielle : une machine étale des couches de sable en poudre, puis durcit la forme de la structure avec un liant. La technologie « métal » Cette technique combine un robot industriel avec une machine à souder pour la transformer en une imprimante 3D. Ces deux éléments fonctionnent de manière associée grâce à un logiciel développé sur mesure, permettant ainsi au robot d'imprimer des structures métalliques.L'impression 3D dans l'industrie de la construction permet de considérablement réduire les temps de production ainsi que d'éliminer les erreurs humaines, les imprimantes 3D étant entièrement automatisées. Les coûts de production sont également réduits, car aucun déchet de matériaux n'est produit : l'imprimante 3D n'utilise que la quantité exacte de matériaux dont elle a besoin et peut aussi fonctionner avec des matériaux recyclés... Ce qui amène au troisième avantage qui n'est pas le moindre : le bénéfice environnemental. L'impression 3D présente en effet un impact CO 2 beaucoup moins important que les méthodes traditionnelles de fabrication.Les clés de leur nouveau sweet home ont été remis le 30 avril dernier à un couple de retraités hollandais qui deviennent donc les premiers propriétaires d'une maison d'habitation entièrement réalisée en 3 D. Réalisée par Saint-Gobain, cette bâtisse de 94 m2, se compose de 24 éléments en béton, qui ont été imprimés couche par couche en usine. Ils ont ensuite été transportés par camion sur le site afin d'y être assemblés.