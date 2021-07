La plus haute tour d'Europe sera construite à Saint-Pétersbourg

La ville de Saint-Pétersbourg, en Russie, devrait bientôt accueillir le deuxième gratte-ciel le plus haut du monde, après le Burj Khalifa à Dubaï. Ce projet élancé et audacieux s'inscrit dans le vaste programme de développement urbain saint-pétersbourgeois financé par Gazprom.

La plus haute tour d'Europe sera construite a? Saint-Pe?tersbourg -iStock-Alexis Gonzalez

La plus haute tour d'Europe

Un modèle de conception durable

Une hauteur symbolique

La plus haute tour d'Europe et seconde plus haute tour du monde sera vraisemblablement érigée en périphérie de Saint-Pétersbourg. Effilé, le Lakhta Center II s'élancera sur 703 mètres de hauteur et arborera un design futuriste, qui rappelle vaguement celui d'une corne de licorne. Le Lakhta Center II abritera des espaces de bureaux, mais aussi des logements et des espaces de détente répartis sur 150 étages. La tour devrait également être dotée d'une galerie d'observation culminant à 590 mètres de hauteur. Elle siègera à quelques mètres de l'actuelle tour Lakhta où se trouve le siège de la société russe de traitement et de transport de gaz naturel Gazprom. Le premier Lakhta Center, achevé en 2018 et haut de 462 mètres, était jusqu'alors le plus haut bâtiment de Russie et d'Europe.Les plans du Lakhta Center II ont été dévoilés fin mai par le cabinet d'architectes écossais Kettle Collective. Tony Kettle, le concepteur du projet, explique notamment dans un communiqué que le design particulier de la tour a été pensé pour ses qualités esthétiques et fonctionnelles, puisque sa forme fuselée permettra de réduire considérablement l'impact des vents sur la structure et donc de limiter le nombre de matériaux employés dans la construction. Il ajoute également que « le nouveau Lakhta Center sera un modèle de conception durable pour les projets mondiaux de grande hauteur », dans la mesure où il sera doté de la « meilleure conception de basse énergie de sa catégorie ».Cité par le média russe Fontanka, le directeur général de Gazprom, Alexeï Miller, affirme quant à lui que la hauteur de 703 mètres n'est pas due au hasard, Saint-Pétersbourg ayant été fondée en 1703. La compagnie indique également que le Lakhta Center II s'inscrit dans la logique historique du développement de la ville, dans la mesure où la forteresse Pierre-et-Paul, fondée en 1740, était également en son temps l'un des plus hauts bâtiments du monde. De manière plus pragmatique, la tour entre dans le cadre d'un vaste programme de développement urbain initié par Gazprom en 2007. En 14 ans, la compagnie aurait notamment financé la rénovation de plus de 70 rues de la ville, de squares et places publiques, mais aussi la réfection de la voirie, ainsi que l'amélioration du système d'éclairage urbain. Rappelons que le record de hauteur est actuellement détenu par le Burj Khalifa. Situé à Dubaï, le gratte-ciel le plus haut du monde mesure 828 mètres.