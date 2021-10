La moitié de l'épargne retraite collective est investie dans des PER

(Crédits photo : Adobe Stock - )

(NEWSManagers.com) - Le Plan d'épargne retraite (PER) continue sa percée dans l' épargne retraite. L'Association française de gestion (AFG) a publié mardi les résultats de son enquête semestrielle sur l'épargne salariale et l'épargne retraite collective à fin juin 2021.

1,41 million d' épargnants ont ouvert un PER collectif, pour un total de 12,5 milliards d' euros d' encours, soit la moitié de l' épargne retraite collective. Les entreprises sont plus de 15.000 à avoir mis en place un dispositif de PER collectif en interne, soit "presque autant que sur toute l' année 2020", souligne l' AFG.

Sur les six premiers mois de l' année, plus de 11 milliards d' euros ont été versés sur les plans d'épargne d'entreprise et plans d'épargne retraite collectifs. Les versements volontaires sont en hausse de 19%, à 1,54 milliard d'euros au premier semestre 2021.