La maison américaine de tous les records bientôt mise aux enchères?

Cette propriété, deux fois plus grande que la Maison Blanche, est en vente aux États-Unis pour 257 millions d’euros environ.

Le PDG d’Amazon Jeff Bezos avait dépensé 165 millions de dollars pour son domaine de Beverly Hills , en 2020. Une somme colossale mais qui paraît moindre en comparaison du prix de the One Bel Air, l’une des maisons les plus chères au monde et la plus chère des États-Unis, située dans le quartier chic de Bel Air, voisin de Beverly Hills , à Los Angeles. La gigantesque bâtisse vient d’arriver sur le marché à 295 millions de dollars, soit environ 257 millions d’euros, selon TopTenRealEstateDeals.com.

La propriété, répertoriée par Aaron Kirman, agent immobilier de la société de courtage en immobilier américaine Compass, et Branden et Rayni Williams, de l’agence The Beverly Hills Estate doit être mise aux enchères par la société Concierge Auctions le 28 février. À moins qu’elle n’ait été vendue avant et que le promoteur Nile Niami, à l’origine du projet, ait pu couvrir ses dettes. La demeure a en effet été placée sous séquestre par la Cour supérieure du comté de Los Angeles.

Cette maison , qui est deux fois plus grande que la fameuse Maison Blanche, devait initialement voir son prix de vente fixé à un tarif encore plus élevé, 500 millions de dollars, soit un montant ubuesque, mais la construction a pris plusieurs années de retard et le promoteur a accumulé les problèmes financiers. The One est donc mise en vente à 295 millions de dollars, le prix le plus élevé jamais en atteint en Californie, voire dans le pays et au-delà. Mais la vente aux enchères, si elle se tient, se ferait sans prix de réserve et l’on pourrait descendre bien en dessous de ces sommets.

21 chambres et 42 salles de bain

Offrant une vue panoramique à 360 degrés sur l’Océan Pacifique, sur le centre-ville de Los Angeles et sur les montagnes de San Gabriel, le manoir est situé sur un terrain de près de deux hectares. Il comprend 21 chambres et 42 salles de bain, cinq piscines extérieures et intérieures, une discothèque, un salon de beauté, un spa, une piste de course extérieure privée de 122 mètres avec une vue sur la ville et un cinéma privé pouvant accueillir plus de 40 personnes. Cette longue liste d’atouts est loin d’être terminée puisque la propriété dispose également d’une bibliothèque/bureau à deux étages avec un balcon et des fontaines, un bar, un salon à cigares, un bowling à quatre pistes, une salle de sport, un court de tennis, une cave à vin de 10 000 bouteilles et un garage de plus de 30 voitures. Une vraie résidence de vacances en somme!

L’art imprègne cette somptueuse villa: les papillons de Stephen Wilson, un lustre d’Oto Murano de Vistosi, une statue rotative de Mike Fields et une sculpture en verre de l’artiste italien Simone Cenedese sont également au programme. Cerise sur le gâteau: les futurs acquéreurs auront des voisins de choix comme l’actrice Jennifer Lawrence, qui a emménagé à Bel Air l’année dernière, les chanteurs Justin Bieber,Taylor Swift et Miley Cyrus pour ne nommer qu’eux.