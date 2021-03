Instaurée en 1994 aux États-Unis, cette journée avait alors pour but de promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Cette idée a fait du chemin et, en 2018, le BIR (Bureau International du Recyclage) a posé la date du 18 mars comme étant la Journée Mondiale du Recyclage. Nous vous proposons de faire un point sur cet évènement et de découvrir l'actualité des nouveaux produits recyclables.

La journe?e mondiale du recyclage - iStock-South_agency

Une organisation bien balisée

Et si vous y participiez, cette année ?

Du nouveau du côté du recyclage

Tous les 18 mars se met en place une mobilisation afin de sensibiliser le grand public à cet enjeu que représente le recyclage. La cible principale de cette journée est la jeunesse et la FEDEREC (Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage), qui, par le biais d'un concours inter-écoles, s'impliquent pour sensibiliser et inciter les jeunes à recycler. Ainsi, ce concours basé sur la réalisation d'une pancarte devant porter des mots liés au recyclage a connu un réel succès. L'année dernière, les plus belles réussites ont été exposées dans la galerie MR14, à Paris où divers évènements liés à ce thème ont eu lieu. La FEDEREC proposait, entre autres, un point d'information métiers orientés vers les métiers du recyclage et diffusait toute la journée des vidéos de leur réseau.Il y a différentes manières de s'investir et de prendre part à cette journée. Dès mi-février, il est possible de participer au concours RecyclingHeroes sur Instagram et Twitter, concours ayant pour objectif de valoriser ou d'élire les meilleurs héros du recyclage. Vous pouvez aussi, lors de cette journée, participer à une opération de ramassage des déchets. Les écoles, pour leur part, organisaient en 2020 un concours de mascottes de super héros du recyclage. Mais cet acte ponctuel ne doit pas nous empêcher, même si la pandémie a fait fermer beaucoup de points de collecte, de faire du rangement chez nous et de réviser les gestes du tri. En gérant mieux nos déchets, nous agissons pour la préservation de l'environnement en économisant nos ressources naturelles. Le geste du tri, ne l'oublions pas, permet d'offrir une seconde vie aux matériaux.Certains objets de notre quotidien finissent souvent leur vie au fond de nos poubelles. Or, depuis quelques années, il s'avère possible de les recycler. Ainsi, notre simple brosse à dents qui exige un traitement particulier de son plastique a intéressé Signal qui s'est associé à TerraCycle afin de créer une filière de recyclage spécialisée dans ce domaine. De même, nos montres et nos téléphones peuvent connaître une seconde vie s'ils ne sont pas trop détériorés, grâce à Ecotempo et Jedonnemontelephone.fr. Encore plus original : les sextoys se transformeront en équipements électroménagers, en pare-chocs ou en mobiliers de jardin, grâce à l'enseigne Passage du Désir, associée à Ecosystem. Le recyclage est donc devenu un élément clé de l'économie circulaire et il serait souhaitable qu'une approche commune du recyclage soit adoptée afin d'assurer l'avenir de notre planète. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice !