La hausse générale des taux affecte les marchés et les investisseurs immobiliers. Elle pourrait cependant s’avérer gagnante sur le moyen terme pour les épargnants titulaires de fonds en euros.

La hausse des taux pourrait profiter à l’assurance vie-iStock-Jirapong Manustrong

Les fonds en euros, champions de la collecte

Si les taux d’intérêt, nettement en hausse ces derniers mois, font frémir les banques et les investisseurs immobiliers, ils pourraient offrir de nouvelles opportunités aux titulaires de contrats d’assurance vie. Avec un capital garanti, le fonds en euros représente la majorité des versements sur les contrats d’assurance vie. Selon France Assureur, en 2022, 59 % des versements effectués durant les sept premiers mois de l’année étaient destinés à des fonds en euros, pour une collecte totale de 52,3 milliards d’euros. Bien qu’en baisse depuis plusieurs années, cette collecte dépasse celle des livrets réglementés (22,2 milliards d’euros pour le Livret A et le LDDS sur la même période). Le fonds en euros offrait pourtant un rendement moyen de seulement 1,30 % en 2020 et 2021.

Une augmentation du rendement à prévoir

La hausse globale des taux d’intérêt devrait cependant changer la donne pour les épargnants titulaires d’un fonds en euros. Par exemple, le taux de l’OAT 10 ans de l’État français à peine supérieur à 0 % début 2022, était à 2,70 % fin septembre. Un fonds en euros, composé en moyenne d’environ 80 % d’obligations sera donc sensible à cette évolution. Les épargnants ne devront toutefois pas s’attendre à un changement rapide, le temps que les compagnies d’assurance constituent un stock significatif des titres obligataires les plus rémunérateurs.

Des réserves pour booster l’attractivité des contrats

Dans le contexte économique actuel, les compagnies d’assurance adoptent plusieurs types de stratégie. Si certaines choisissent la prudence et soldent progressivement les titres à faible rémunération au fur et à mesure de leurs échéances, d’autres pourraient puiser dans leurs provisions pour participation aux bénéfices pour booster le rendement des fonds en euros, et maintenir l’attractivité de leurs contrats. La provision pour participations aux bénéfices (PPB) est une réserve de rendement relativement bien garnie. Selon France Assureurs, les compagnies d’assurance ont en effet fait preuve de prévoyance ces dernières années, en la dotant de manière significative. Toujours selon France Assureurs, la PPB représentait fin 2020 l’équivalent de 5,4% de rendement. En piochant allégrement dans cette réserve, les assureurs pourraient en théorie bonifier le rendement des fonds en euros d’1 % par an pendant cinq ans. Avec ou sans ce boost, les épargnants devraient voir une augmentation de la performance des fonds en euros dans les prochains mois.