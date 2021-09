La France, mauvaise élève à l'export

En dépit de la reprise économique mondiale, la France patine toujours à l'export. Les chiffres de la balance commerciale de l'Hexagone sont en effet toujours mauvais.

La France, mauvaise e?le?ve a? l'export - iStock-alexsl

Le déficit commercial de la France s'accentue un peu plus en 2021

L'export toujours à la peine en France

Même si toutes les restrictions liées à la pandémie n'ont pas encore été totalement levées, les échanges commerciaux internationaux ont néanmoins retrouvé de la vigueur. Pour autant, la France ne profite pas de ce regain d'activité, loin de là. La preuve en est avec les derniers chiffres publiés par les douanes françaises qui démontrent que le déficit commercial de l'hexagone ne s'est non seulement pas redressé mais s'est même dégradé. La balance commerciale de la France est ainsi déficitaire de près de 35 milliards d'euros rien que sur le premier semestre de l'année 2021, soit 2,2 milliards d'euros de plus qu'au cours du premier semestre 2020, pourtant particulièrement entaché par la pandémie. En se penchant un peu plus en détail dans les chiffres, un fort déséquilibre entre les exportations et les importations est à l'œuvre. Les ventes de marchandises ont retrouvé de la vigueur à l'export avec une recette s'élevant à plus de 240 milliards d'euros sur le premier semestre 2021, soit tout de même +18,4% en comparaison avec le premier semestre 2020. Mais les importations ont quant à elle été supérieures aux exportations, représentant un volume d'affaires de 275 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année 2021, soit une hausse de 16,9% par rapport à 2020. Les principales explications de cette hausse marquée des importations étant liées à la reprise du secteur de l'industrie en France et à une hausse importante du niveau de la consommation des ménages.Si la consommation permet à l'économie française de repartir tant bien que mal, il n'en est vraiment pas de même du côté des exportations. Elles sont encore et toujours à la peine, comme l'illustre parfaitement le secteur aéronautique. Comptant parmi les fers de lance de l'activité économique de la France, les exportations aéronautiques subissent de plein fouet les effets de la crise mondiale. Le secteur du transport aérien est en effet en plein marasme depuis le début de la pandémie et l'horizon ne semble pas s'éclaircir avant 2024 selon les observateurs les plus optimistes. Résultat, les ventes export du secteur aéronautique - qui représentent pourtant 10% des exportations totales françaises - atteignent péniblement 50% de leur niveau usuel d'avant-crise. Les avions et le matériel aéronautique ne se vendent plus aussi bien qu'auparavant. Pour autant, l'Insee table tout de même sur une reprise progressive des exportations, au fil des mois qui viennent. La levée continue des restrictions devrait à terme permettre à la France de se refaire une santé sur ses marchés export. Mais ce ne sera en revanche pas chose facile car le Brexit a fait perdre à l'hexagone son tout premier client à l'export et devra s'activer pour trouver de nouveaux débouchés commerciaux.