La flambée des prix immobiliers en Île-de-France ralentit déjà

En baisse à Paris, les prix de l’immobilier flambent moins dans la région parisienne, même si les maisons gardent la cote.

La cote de l’Île-de-France serait-elle déjà en train de baisser? En fin d’année dernière, les notaires ont constaté un ralentissement des prix et de l’activité immobilière. Logique pour deux raisons: d’une part, les derniers mois sont traditionnellement calmes; d’autre part, les comparaisons avec la fin d’année 2020, marquée par les reports de ventes bloquées les mois précédents à cause des confinements, sont biaisées.

Les Yvelines ont la cote!

Ce ralentissement méritait donc confirmation. Si l’on en croit les notaires du Grand Paris , ces hausses plus modérées vont se poursuivre en ce début d’année 2022. Les prix immobiliers sont ainsi attendus en hausse de 3,2% pour les maisons en Petite Couronne au premier trimestre 2022 sur un an (contre +6,2% au premier trimestre 2021) et de 4,3% en Grande Couronne (contre +6,7%). Idem pour les appartements: +2,3% contre +3,8% en Petite Couronne et +4,3% contre +5,3% pour la Grande Couronne. Au global, les prix devraient augmenter de seulement 1,2% à 6820 euros le m², en Île-de-France sur cette même période. C’est dans les Hauts-de-Seine (92) que les prix des appartements augmenteront le moins (+2,1%) et dans les Yvelines (78) qu’ils flamberont le plus (5%). Pour les maisons, le 78 décroche aussi al première place (+5%) et c’est le Val d’Oise (95) qui ferme la marche (+3,1%).

À Paris, au contraire, il est plus que jamais question de baisse. Le prix au m² passerait ainsi de 10.670 euros le m² en novembre 2021 à 10.560 euros en mars prochain. Soit un léger repli de 0,9%. Et même de 4% par rapport à la mi-2020 où on avait frôlé les 11.000 euros le m². Depuis la crise sanitaire, Paris séduit moins les Français qui lui préfèrent les maisons avec jardin qu’elles soient franciliennes ou provinciales où ils peuvent acquérir des biens moins chers et plus grands.

En revanche, dans le luxe, la capitale garde une belle cote, même en l’absence des acheteurs étrangers. Surtout si les biens disposent des atouts - terrasse, balcon, jardin et même vue exceptionnelle - qui attirent les Français hors de la Ville lumière. C’est le cas d’un appartement de 101 m² campé sur l’île Saint-Louis (4e arrondissement) mis en vente à plus de 3 millions d’euros. Ou encore d’un hôtel particulier de plus de 1200 m² situé dans le 16e arrondissement, à proximité des Champs-Élysées . Côté prix, ce «trésor caché» derrière une façade historique rénovée, est hors catégorie: il est à vendre pour 80 millions d’euros. Des tarifs plutôt à la portée d’acheteurs étrangers. Reste à savoir si ces deux biens ultra-luxueux trouveront preneur à ces tarifs.