La fiscalité locale pèse toujours très lourd dans un achat immobilier

Il faut consacrer en moyenne une mensualité de crédit supplémentaire au paiement de sa taxe foncière. Et dans certaines villes, c'est le double.

Avec une taxe d'habitation qui a disparu pour 80% des foyers (et même si le sort des 20% restants est encore nébuleux pour l'instant), la fiscalité locale est-elle appelée à devenir quantité négligeable? Pas vraiment, à en croire une étude menée par le courtier MeilleurTaux. En moyenne, la taxe foncière qui se maintient pour tous et devrait continuer à s'alourdir pèse en moyenne l'équivalent d'un mois de crédit supplémentaire à verser chaque année.

Cette taxe foncière qui progresse en continu depuis 10 ans représente parfois jusqu'à deux mensualités et plus dans des villes telles que Nîmes, Saint-Étienne et Le Havre. Elle ne semble comparativement légère que dans les villes où la pierre est particulièrement chère: 0,2 mensualité à Paris, une demi-mensualité à Lyon et 0,7 à Nice. «C'est la version négative du 13e mois, explique Maël Bernier porte-parole de Meilleurtaux.com. En effet, la moyenne dans les 20 grandes villes de France observée est de 1,1 mois en plus de crédit annuel. C'est pour cela qu'il est important pour le particulier de considérer ce poste de dépense dans son budget, d'autant plus que comme on peut le voir, les disparités entre les différentes villes peuvent être très importantes.»

L'étude montre par ailleurs que les disparités de taxe foncière entre les différentes agglomérations restent très importantes. Et par les temps qui courent, entre crise et crise économique, le pouvoir d'achat des Français est plus fragile que jamais. Et les taux bas tout comme les prix qui commencent à se stabiliser, y compris dans la capitale, n'y changeront pas grand-chose.