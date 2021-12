Avant, lorsque vous aviez un défaut de paiement de vos factures, le fournisseur d’énergie EDF coupait l’électricité de votre domicile. Désormais, EDF s’engage à ne plus couper l’électricité en cas d’impayés, et ce même au-delà de la trêve hivernale.

La fin des coupures d'électricité en cas d'impayés / iStock-Richard Villalon

Que se passait-il jusqu’à maintenant ?

Ce qui change désormais

Depuis 2008, il était impossible de couper le courant et le gaz aux foyers impayés pendant les cinq mois d’hiver – du 1er novembre au 31 mars –. La loi l’interdisait aux fournisseurs d’énergie. Par contre, dès le 1er avril, ils pouvaient à nouveau. Cependant, ce qu’indique Marc Benayoun, directeur du pôle Clients, services et territoires du groupe EDF, c’est que l’entreprise essayait déjà depuis plusieurs années d’éviter la coupure nette de l’électricité et de choisir plutôt une réduction de puissance.Les engagements d’EDF Concrètement, que va-t-il se passer ? EDF va mettre fin aux coupures d’électricité et va préférer une réduction de puissance. Cette décision s’appliquera toute l’année et pas seulement lors de la trêve hivernale. La puissance minimale garantie sera de 1 kilovoltampère (kVA, soit environ 1000 watts) tout au long de l’année. Prenons un exemple : un foyer abonné à 9kVA ne payant pas ses factures verrait sa puissance baisser à 3 ou 1kVA. Il sera donc toujours possible de s’éclairer, de brancher son frigo, de cuisiner ou de faire tourner une machine, mais le chauffage ne fonctionnera plus. Les motivations de cette décision Dans un contexte de flambée des prix de l’énergie qui impacte sévèrement le pouvoir d’achat des Français, EDF a décidé de s’engager à accompagner leurs clients dans leur situation difficile. En effet, selon le dernier baromètre annuel du médiateur de l'énergie, 20% des Français déclarent avoir souffert du froid dans leur logement au cours de l'hiver dernier, dont 36 % pour des raisons financières. Certes, la décision prise par EDF n’assurera pas un confort optimal pour les ménages concernés par les impayés, mais il s’agit cependant d’une avancée notable : EDF a enfin entendu les réclamations de longue date de la fondation Abbé Pierre, qui avait poussé le PDG d’EDF à travailler sur des propositions concrètes. Le Médiateur national de l’énergie s’était aussi positionné sur la question. Selon ce dernier, entre 200 000 et 300 000 foyers sont privés d’électricité chaque année en raison d’un défaut de paiement. Il avait clairement indiqué la nécessité de supprimer ces coupures, de changer la loi, et de se concerter au sein du ministère de la Transition écologique. Lutter contre la précarité énergétique Depuis plusieurs mois, le fournisseur d’énergie verte et locale Plüm énergie milite pour l’instauration d’un « Service minimum de l’électricité » qui imposerait aux fournisseurs d’énergie de continuer à fournir les clients en situation de précarité et ce, même en dehors de la trêve hivernale. EDF semble avoir répondu à la demande de Plüm énergie !