La consultation citoyenne sur les retraites

La consultation citoyenne lancée cet automne par le gouvernement offre la possibilité aux Français de partager leurs attentes et leurs questions. Cette initiative à l'échelle du territoire permet de réfléchir collectivement aux bases du futur système universel.

Une vaste consultation citoyenne

Un calendrier serré

Une participation active

Lancée début octobre, la plateforme en ligne participez.reforme-retraite.gouv.fr offre la possibilité à tous les citoyens de s'exprimer sur la forme, les enjeux et les attentes relatives au futur système universel des retraites. La consultation en ligne s'articule autour de 3 modules : un module questionnaire (d'une durée de 5 minutes environ), un module « donnez votre avis » et un dernier module « Posez une question à Jean-Paul Delevoye », le haut-commissaire aux retraites. Dans un communiqué, le gouvernement insiste sur le fait que cette vaste consultation « doit permettre à chacun de s'informer, de se forger une conviction mais aussi d'exprimer ses inquiétudes, ses espoirs et ses questions ».Cette démarche entre dans le cadre de la réforme des retraites, dont le calendrier a débuté avec le lancement d'un dialogue avec les partenaires sociaux et les citoyens à l'automne. La consultation citoyenne s'appuie sur la plateforme en ligne, des débats organisés et des réunions d'information locales. L'initiative doit s'étendre jusqu'en décembre 2019 et fera l'objet d'une restitution début 2020. Les questions soulevées nourriront le projet de loi, qui devrait être présenté et voté au parlement à l'été 2020.Selon le gouvernement, la consultation citoyenne, largement plébiscitée, a enregistré 19 111 inscriptions au 25 octobre, avec notamment 14 534 réponses au questionnaire sur les priorités du futur système de retraites, 3 001 contributions sur les propositions clés de Jean-Paul Delevoye et 1 576 questions. Le gouvernement rappelle sur ses plateformes que le haut-commissaire « s'engage à répondre chaque semaine aux 5 questions les plus votées ». Selon un premier bilan, les participants à la consultation soutiennent en majorité la mise en place d'un régime de retraite universel fondé sur une stricte égalité. L'équilibre financier du système, ainsi que la garantie d'un bon niveau de retraite font également partie des priorités. Rappelons que la consultation en ligne prendra fin en décembre.