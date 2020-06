La collecte de l'assurance vie a baissé pendant le confinement

Alors que la France s'est progressivement déconfinée, l'heure est aux constats de toutes sortes. En matière de placements, le constat est mitigé... Si les ménages ont bel et bien eu tendance à épargner, c'est essentiellement au profit des livrets A et LDDS. Les contrats d'assurances vie, pour leur part, ont enregistré une chute de la collecte. Pourquoi ce phénomène ? Voici quelques éléments de réponse...

iStock-matejmo

Le virus en plus, de la collecte en moins pour l'assurance vie...

Pourquoi les Français ont-ils boudé l'assurance vie pendant le confinement ?

La Fédération française de l'assurance (FFA) a publié fin mai les chiffres correspondant à la collecte du mois d'avril. Ils font ressortir un solde net négatif : - 2,1 milliards d'euros. Ce chiffre correspond à un montant de prestations versées (8,5 milliards d'euros) qui s'est trouvé supérieur aux cotisations versées (6,4 milliards d'euros). Il semblerait que le phénomène qui s'était amorcé en début d'année s'est très largement amplifié durant la période de confinement. Ce sont ainsi environ 12 milliards de moins qui ont été collectés entre le début de l'année et la fin avril, par rapport à la même période, en 2019 (38,7 milliards cette année contre 50,3 milliards l'an passé).Tout d'abord parce que le confinement a mis la France à l'arrêt, et, ce faisant a restreint l'activité commerciale, les flux financiers, et le nombre global d'opérations bancaires. Pour autant, alors que la consommation baissait pour cause de confinement (- 35% sur les mois de mars et avril), l'épargne, elle, augmentait de 40% sur le mois d'avril ! Mais où est donc allé cet argent ? Et bien il est, pour sa grande majorité, resté sur les comptes bancaires des Français ! Mme Stellane Cohen, directrice de la société d'épargne en ligne, Altaprofits analyse cela comme « un réflexe de précaution ». Les Français, inquiets et incertains quant à l'évolution de la crise, auraient donc préféré tout simplement garder leurs liquidités disponibles sur leur comptes courants, ou sur des supports d'épargne disponibles tels que le Livret A. Dans le même temps, les épargnants, comme lors de chaque crise, ont opéré des sorties de l'assurance-vie, par le biais de rachats partiels ainsi que des mouvements vers le fonds euros. Les experts modulent cependant le constat en notant un rebond de la collecte dès le déconfinement amorcé. Ils estiment donc que la baisse de la collecte sur mars et avril, plutôt que le signe d'un désamour de l'assurance vie, est une conséquence logique de l'inactivité : des consignes écrites d'épargnants souvent âgés qui préfèrent utiliser le courrier postal, plutôt que les opérations en ligne... Et des courriers qui n'auraient tout simplement pas été traités du fait des carences de personnel. La collecte de l'assurance vie pourrait donc, selon ce scénario, réserver de bonnes surprises une fois le surplus de courrier traité !