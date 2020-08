Loin d'être passée de mode, la carte postale fait toujours partie des rituels de vacances, 70 % des Français en envoyant à chaque fois à leurs proches. Mais entre les photos désuètes, le manque d'inspiration et les retards d'envoi et de réception, les expéditeurs cherchent de nouveaux supports. Des entreprises françaises se sont justement spécialisées dans la carte postale version 2.0, qui permet de personnaliser, de simplifier et de moderniser la traditionnelle carte en papier.

iStock-anyaivanova

Des cartes postales personnalisables grâce à ses photos

Des services 100 % en ligne

La carte postale n'échappe pas à la tendance de fond du tout digital, et cela lui permet de se refaire une jeunesse. Plusieurs entreprises se sont spécialisées sur le créneau en donnant la possibilité de transformer ses photos de vacances en carte postale 2.0. La société française Popcarte propose ainsi de transformer ses photos de vacances en carte postale. Grâce à une application mobile disponible sur iOS et Android, les photos prises au bord de mer, à la montagne ou à la campagne deviennent une carte postale en quelques manipulations simples et rapides. L'application permet de choisir un cliché en particulier, d'y insérer un message personnalisé puis de renseigner l'adresse de la ou des personnes à qui l'envoyer. L'avantage est multiple : la carte postale est entièrement personnalisée et même unique au monde, l'opération ne prend que quelques minutes et pour ceux et celles qui manquent d'inspiration, l'application propose même plusieurs messages types. Pour le reste, c'est l'entreprise qui se charge de tout à savoir imprimer les cartes postales, les mettre sous pli et assurer l'envoi et l'affranchissement en France comme dans le monde entier. Et en prime, tout se déroule en 24H à peine.Il existe par ailleurs des plateformes web qui permettent d'envoyer une carte postale depuis un PC ou un smartphone, telles que Fizzer par exemple. Nul besoin de télécharger une application mobile puisque tout se déroule rapidement et en quelques clics depuis le site. Dans l'onglet « carte postale », il suffit de choisir un modèle parmi les innombrables proposés dans le catalogue, d'y insérer un message personnalisé puis de renseigner l'adresse du ou des destinataires. Suite à quoi, tout est automatisé : impression, affranchissement et envoi. Les utilisateurs n'ont pas à s'en préoccuper, c'est la société qui s'en charge et qui s'assure que la carte postale soit envoyée sous 24 h maximum. De nombreux thèmes sont par ailleurs disponibles, permettant d'adapter la carte au type de vacances : à la montagne, au bord de mer, dans une ville en particulier, en fonction d'une activité sportive, ou encore en fonction d'une région ou d'un pays. Un choix des plus larges qui s'avère bienvenu pour trouver de l'inspiration. Le site propose par ailleurs de multiples options de personnalisation que cela soit en termes de couleurs, de taille et de police d'écriture. Et il est même possible d'intégrer des émojis et des stickers. Simple, pratique et moderne, la carte postale 2.0 a de beaux jours devant elle.