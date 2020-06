La caisse de retraite du secteur privé vient en aide aux salariés les plus touchés

Agirc-Arrco offre une aide exceptionnelle d'urgence aux salariés touchés par la crise. L'action sociale du régime de retraite complémentaire des salariés du privé Agirc-Arrco vient en aide aux salariés du privé touchés de plein fouet par la crise. La caisse de retraite complémentaire propose ainsi une aide exceptionnelle d'urgence pouvant aller jusqu'à 1500 € pour les salariés et dirigeants salariés du privé en difficulté. Décryptage.

iStock-Ridofranz

Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Comment effectuer la demande ?

Les actions sociales Agirc-Arrco durant la crise

L'action sociale du régime de retraite complémentaire des salariés du privé Agirc-Arrco indique que son aide d'urgence est accessible « à l'ensemble des salariés quelle que soit leur durée de cotisation ». Pour en bénéficier, les salariés ou les dirigeants salariés doivent pouvoir justifier de difficultés financières survenues pendant la période de confinement. Il peut s'agir par exemple d'un employé ayant été mis au chômage partiel durant cette période et se retrouvant dans l'incapacité de payer son loyer ou de régler certaines factures. La caisse indique que chaque demande sera traitée individuellement et soumise à évaluation par la caisse de retraite complémentaire de chaque salarié (Cicas Agirc-Arcco, AG2R La Mondiale, Audiens, Ircem, Malakoff Humanis, Groupe Apicil). Après acceptation du dossier, l'aide d'urgence sera octroyée dans un délai maximum de un mois.Les salariés souhaitant bénéficier de cette aide d'urgence doivent contacter individuellement leur caisse de retraite complémentaire pour obtenir un formulaire de demande d'intervention sociale simplifiée. Ce formulaire dûment rempli devra être accompagné des trois derniers bulletins de salaire et d'une déclaration sur l'honneur qui précisera la situation et les difficultés financières spécifiques rencontrées par le salarié.Le dispositif devrait courir jusqu'à fin juillet 2020, permettant aux salariés qui le souhaitent de soumettre leurs dossiers. Agirc-Arrco laisse cependant la porte ouverte à une prolongation après une première évaluation de la demande. Dans un récent communiqué, Agirc-Arrco précise qu'une enveloppe globale de 200 millions d'euros est consacrée à la mise en place de cette mesure. L'aide financière d'urgence s'inscrit dans la continuité des dispositifs exceptionnels déployés par la caisse de retraite complémentaire durant la crise. Agirc-Arrco indique notamment que près de 7 000 assurés ont bénéficié de son service d'aide aux courses depuis sa création au début du confinement et que plusieurs dizaines de milliers de personnes ont pu échanger avec des professionnels de la santé via ses lignes d'écoute psychologique.