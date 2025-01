La BD, un investissement plaisir doté d’un beau potentiel

Les meilleures ventes de l’année 2024

Livres Hebdo et le groupe GfK ont dévoilé le palmarès des plus grands succès de 2024. Côté mangas, le podium est formé par le youtubeur français Inoxtag, dont l’ouvrage Instinct Vol 1 s’est écoulé à plus de 320.000 exemplaires. Il est suivi par le volume 107 de One Piece, et le volume 12 de X Family . Pour les bandes dessinées, la série Mortelle Adèle domine le classement. Le tome 21 avoisine les 300.000 exemplaires vendus. Riad Sattouf prend la deuxième place avec L’Arabe du Futur, Moi Fadi le frère volé , devant La Route de Manu Larcenet.