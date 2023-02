La France a enregistré, fin 2022, une baisse du nombre de chômeurs sans aucune activité professionnelle.

La baisse du chômage en France-iStock-Pixavril

Classement des demandeurs d’emploi par Pôle emploi

Pôle emploi classe les demandeurs d’emploi en cinq catégories : A, B, C, D et E. Dans la première, on trouve les personnes sans emploi tenues notamment d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi (démarches régulières de recherche d’un travail). Dans la deuxième catégorie sont regroupées les personnes ayant exercé une activité réduite de 78 h maximum/mois et devant accomplir des actes positifs de recherche d’emploi. La catégorie C inclut les individus ayant exercé une activité réduite de plus de 78h/mois et qui doivent accomplir des actes positifs de recherche d’emploi. La catégorie D réunit les personnes sans emploi, non disponibles dans l’immédiat et n’ayant pas à accomplir d’actes positifs de recherche d’emploi. En E, on retrouve les personnes ayant un emploi et n’ayant pas à accomplir d’actes positifs de recherche d’emploi.

Recul du chômage en France

En 2022, il y avait 3,05 millions de personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A. C’est donc une baisse légèrement supérieure à 9 % qui a été enregistrée en un an. Au quatrième trimestre 2022, la baisse a approché les 4 % (114 400 inscrits en moins). Ces nombres ont été partagés par la Dares (la Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques, rattachée au ministère du Travail) et Pôle emploi. Si on inclut deux autres catégories d’inscrits - les B et C - la baisse du nombre de chômeurs est toutefois moins importante. Sur le quatrième trimestre 2022, elle est ainsi de -0,8 % contre -5,1 % sur l’ensemble de l’année dernière. La quasi stagnation constatée au quatrième trimestre est due à la hausse des inscrits en catégories B et C, une hausse qui compense la baisse des inscrits en A. Selon l’Insee, au sens du Bureau international du travail (BIT), le taux de chômage en France, hors Mayotte, était de 7,2 % au cours du quatrième trimestre 2022.

Les radiations en forte hausse expliquent-elles la baisse du chômage ?

Les économistes s’attendaient à une augmentation du chômage en raison du contexte économique national et mondial. Les nombres publiés par Pôle emploi, par l’Insee et par la Dares peuvent donc surprendre. Certaines personnes ont une explication : le nombre de radiations a fortement augmenté en 2022. Entre octobre et décembre 2022, ce sont ainsi 53 000 inscrits qui ont été radiés. Sur l’ensemble de l’année, ce sont 500 000 radiations qui ont été enregistrées. Pôle emploi fait-il baisser le nombre de chômeurs « grâce » aux radiations, conséquences des contrôles en hausse à la demande du Gouvernement ? Non se défend Paul Bazin, directeur général adjoint de l’organisme. Il juge cette explication « marginale » et indique qu’une radiation n’est pas définitive et qu’elle dure, dans la plupart des cas, un mois. À noter : le décret en lien avec la réduction de 25 % des droits à l’assurance chômage a été publié le 27 janvier 2023 pour une entrée en vigueur de la réforme le 1er février.