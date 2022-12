Les Français ne vont pas laisser l’inflation gâcher leur Noël ! Selon une étude NielsenIQ, la plupart des Français comptent allouer le même budget pour les fêtes de Noël que l’année précédente. Pour contrer l’inflation, ils adoptent plusieurs stratégies comme anticiper les achats afin de profiter des promotions.

L'inflation ne freinera pas les achats de Noël pour la plupart des Français-iStock-bernardbodo

Un Noël différent cette année ?

L’Insee vient tout juste de révéler que l’inflation se stabilise en novembre à 6,2% sur un an. Elle s’envole à 12,2% pour l’alimentation et 12,5% pour les produits frais. Chapon, foie gras, huîtres, saumon fumé…. Le repas de Noël risque de coûter plus cher cette année, sans parler des cadeaux. Mais après deux années marquées par le Covid-19, les Français comptent bien profiter des fêtes de fin d’année, et ne pas laisser l’inflation gâcher leur 25 décembre. Selon une étude NielsenIQ, 64% des Français comptent allouer le même budget qu’en 2021 pour leurs achats de Noël. Et 26% des Français prévoient de diminuer leurs dépenses. À l’inverse, 11% prévoient d’augmenter leurs dépenses. Si le 25 décembre est synonyme de bon repas en famille, où les mets les plus exquis viennent ravir les papilles, c’est aussi un moment de partage où l’on aime s’échanger des cadeaux. Ainsi, concernant la répartition des dépenses, elles seront destinées à 46% pour l’achat des cadeaux, et 30% pour l’achat de la nourriture. Puis 19% du budget sera destiné aux diverses sorties et enfin 14% pour les transports et les festivités.

Une organisation repensée

Effectuer ses cadeaux de Noël à la dernière minute est le meilleur moyen de payer plus cher. En effet, les prix ont tendance à augmenter quand la date approche. Et toujours selon cette même étude, 22% des Français ont déjà commencé leurs achats en s’y prenant depuis la mi-octobre. Un pourcentage en hausse de 8 points comparé à l’année 2021. L’année précédente, 21% effectuaient encore leurs achats à la dernière minute contre 14% cette année. Le mois de novembre est idéal pour faire des bonnes affaires puisqu’il y a le Black Friday. Et cela n’a pas échappé aux Français dont un tiers mise sur ce jour pour acheter leurs présents. Parallèlement, 38% prévoient de bien scruter les promotions dans les magasins. Une étude Groupon rejoint ces résultats en indiquant que pour 93% des interrogés, le prix sera le critère le plus déterminant dans le choix de leurs achats.

Noël dans le cœur des Français

En cette période de crise inflationniste, l’étude a souhaité interroger les Français concernant leur priorité. Et 57% d’entre eux estiment que la chose la plus importante est de fêter Noël avec ses proches ou de profiter du moment présent, malgré la hausse des prix. Un chiffre élevé qui prouve que le sens de la famille est ce qui prime dans le cœur des Français. D’autres sont plus préoccupés par leur porte-monnaie puisque 12% ont indiqué que la chose la plus importante sera de réduire les dépenses. Et enfin 6% ont pour priorité de diminuer leur consommation d'énergie ou de carburant.