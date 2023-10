L’immobilier parisien est officiellement passé sous la barre des 10 000 euros/m2 en septembre. Est-ce pour autant une bonne nouvelle pour le marché et les acheteurs ?

L'immobilier parisien sous la barre des 10 000 euros au mètre carré -iStock-Travis Mitchell.jpg

9 944 euros en moyenne

Selon les chiffres avancés par le baromètre Meilleursagents - Les Échos, publié début septembre, le prix moyen au mètre carré est passé sous le seuil symbolique des 10 000 euros à Paris. Au 1er septembre, il était ainsi de 9 944 euros en moyenne sur le territoire de la capitale. Yann Jehanno, président du réseau Laforêt, précise cependant que « la hiérarchie des prix par arrondissements est de retour, marquée par l'Est parisien en dessous des 10 000 euros le m², l'Ouest autour de ce seuil et le centre au-dessus ».

Une chute prévisible ?

Prévisible dans le contexte actuel, la baisse du prix du mètre carré parisien semble cependant plus importante que prévu selon les spécialistes interrogés. Les notaires du Grand Paris envisageaient en effet cet été un prix moyen légèrement supérieur à 10 000 euros le mètre carré à la rentrée. Les experts pointent du doigt l’inflation et la hausse des taux (plus rapide que prévue), responsables du ralentissement général du marché. Interrogée par Le Parisien sur le sujet, Corinne Berec, vice-présidente de la coopérative Orpi, a dressé un constat plus général, indiquant que le prix du mètre carré avait baissé en moyenne de 7 % entre 2022 et 2023. En parallèle, le volume de compromis de vente a chuté de 20 % à 23 % selon les estimations.

Des prix toujours élevés

Bien que le prix moyen au mètre carré soit en baisse depuis plus de trois ans à Paris, il demeure cependant toujours très élevé. Le baromètre Meilleursagents - Les Echos rappelle en effet qu’il ne s’élevait « qu’à » un peu plus de 7 800 euros au début de l’année 2015. En septembre, l’indice de tension immobilière demeurait stable par rapport au printemps (13%). Cela signifie que, malgré la baisse avérée des transactions, le marché est resté dynamique, poussant les vendeurs à annoncer leurs biens à des prix plus élevés que ceux du marché. Selon toute vraisemblance, la baisse générale du pouvoir d’achat immobilier (estimée à – 8% sur 3 ans) devrait s’accélérer en 2023 et contraindre les vendeurs à afficher leurs biens à des prix correspondant à la baisse du marché.