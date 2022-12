Les temps sont difficiles pour l’immobilier neuf, un secteur qui enregistre une impressionnante baisse des ventes.

L’immobilier neuf voit rouge-iStock-sl-f

Chute des ventes dans le neuf

Alors que l’on pensait que 2020 avait été l’une des pires années pour l’immobilier en raison de la pandémie, il semblerait que 2022 la batte nettement. Ainsi, au cours du troisième trimestre, les ventes totales des promoteurs ont enregistré une baisse légèrement supérieure à 29 %. Et les investisseurs particuliers ne sont pas les seuls à mettre leur(s) projet(s) immobilier(s) en pause (-24,7 % pour ce segment) puisque l’on note aussi une forte baisse des ventes auprès des propriétaires occupants (-19,7 %). « La dernière digue vient elle aussi de céder » a commenté Pascal Boulanger, président de la FPI (Fédération des promoteurs immobilier), faisant référence à ce segment qui jusqu’à présent résistait plutôt bien. En somme, tandis que le deuxième trimestre n’était pas particulièrement encourageant, le troisième trimestre l’est encore moins. Dans le détail : les mises en vente de logements collectifs neufs ont enregistré une baisse de 12,4 % (pour l’ensemble des trois premiers trimestres de l’année, la baisse est de 10,2 %) ; les ventes d’immeubles (ou « ventes en bloc ») ont quant à elles baissé de 54,6 % par rapport à 2021. La FPI prévient : hors sursaut en cette fin d’année, l’offre nouvelle de logements sociaux devrait afficher une importante baisse par rapport aux autres années.

Plusieurs raisons pour expliquer cette situation

Comment expliquer ces divers chiffres peu encourageants ? Il y a en fait plusieurs raisons dont la hausse des taux d’intérêt qui, ajoutée au prix de l’assurance et aux frais de dossiers, excèdent le taux d’usure (plafond ne pouvant être dépassé afin d’obtenir un prêt bancaire). En parallèle, les prix des biens neufs sont aussi en hausse, entre autres à cause de l’augmentation des prix des matériaux. Pour information, selon le Laboratoire de l’immobilier, les prix des logements neufs ont connu une hausse de 6 % en un an et de 18 % en trois ans. En France, le mètre carré est désormais en moyenne égal à 5 500 euros. En conséquence, les Français préfèrent attendre avant d’acheter, espérant certainement une baisse des prix des biens comme une réduction des taux d’intérêt.

Quelles sont les villes les plus chères ?

Sans surprise, la capitale française est toujours en tête des villes les plus chères. Ainsi, à Paris, le mètre carré est en moyenne à 12 500 euros. Ensuite, on trouve Lyon et Nice (environ 6 500 €/m2). Avec la pandémie, beaucoup de Français ont eu des envies de campagne ou de bord de mer. Les plus grandes hausses de prix ont par conséquent été enregistrées dans des villes comme Saint-Malo, Antibes, La Rochelle ainsi qu’Aix-en-Provence. Dans ces communes très prisées, les prix ont augmenté de plus de 7 % en une année. Quand on voit le contexte actuel (guerre en Ukraine, inflation…), on imagine aisément que les prix dans l’immobilier neuf ne vont pas baisser de sitôt. Toutefois, investir dans le neuf offre divers avantages comme de meilleures performances énergétiques ou une exonération temporaire de taxe foncière.