L'immobilier d'entreprise en 2024 : tendances et perspectives selon Atland Voisin

L'année 2023 aura incontestablement été marquée par de fortes turbulences sur les marchés de l'immobilier tertiaire en Europe, avec une baisse significative des investissements et des valeurs. Cependant, l'activité locative a nettement mieux résisté, illustrant un décalage croissant entre l'économie financière et l'économie réelle. Dans ce contexte, Atland Voisin a récemment publié une analyse sectorielle et géographique du marché, partageant sa vision stratégique pour 2024.

Un rééquilibrage nécessaire vers l'économie réelle

La crise récente a mis en lumière l'importance cruciale de l'évaluation et de la gestion des risques dans le secteur immobilier . Atland Voisin souligne la nécessité de s'assurer que chaque actif offre une rémunération cohérente par rapport au taux sans risque de référence, avec une prime de risque reconstituée. Cette approche prudente guidera la stratégie d'investissement de la société de gestion pour les mois à venir , lui permettant de rester à l’écart de secteurs considérés comme trop spéculatifs ou gardant un potentiel de décote supplémentaire.

Analyse sectorielle et géographique d’Atland Voisin

Bureaux en Île-de-France : une approche prudente

Le marché des bureaux franciliens connaît actuellement une vacance élevée , particulièrement dans certains secteurs comme La Défense. Atland Voisin adopte en conséquence une position prudente, sous-pondérant ce marché dans ses allocations. Néanmoins, la société reste ouverte aux opportunités présentant des caractéristiques exceptionnelles en termes d'emplacement, de qualité du bâti, de locataire et de bail.

Bureaux dans les métropoles régionales : un optimisme mesuré

Les marchés de bureaux des grandes villes régionales françaises affichent des fondamentaux plus équilibrés qu’en Île-de-France. Atland Voisin maintient son intérêt pour ces zones , tout en accordant une attention particulière aux enjeux démographiques, économiques et environnementaux. La priorité est donnée aux actifs occupés par des locataires solides avec des baux à long terme .

Bureaux en Europe : une approche sélective

Sur les marchés européens, Atland Voisin privilégie les villes offrant une profondeur de marché suffisante . L'analyse du couple rendement-risque est au cœur de sa stratégie, avec un seuil minimal de rendement immédiat généralement fixé à 6% . Les Pays-Bas ont déjà attiré des investissements, tandis que d'autres marchés comme l'Irlande ou l'Allemagne sont envisagés pour l'avenir.

Commerces : une stratégie différenciée

En matière de commerces, Atland Voisin reste prudent vis-à-vis des centres commerciaux traditionnels . La société de gestion privilégie les boutiques en pied d'immeuble dans les zones dynamiques et les retail parks, tant en France qu'en Europe. Ces formats ont démontré une meilleure résilience face aux évolutions du commerce et aux changements de comportement des consommateurs.

Locaux d'activités et petits entrepôts : un segment porteur

Ce segment de marché présente des fondamentaux attractifs, caractérisés par une offre limitée et une demande soutenue. Atland Voisin maintient son intérêt pour ces actifs , appréciés pour la stabilité des revenus qu'ils génèrent grâce à des baux souvent longs et fermes.

Tourisme : un secteur en croissance

L'immobilier touristique attire l'attention d'Atland Voisin , qui envisage de renforcer son exposition à ce secteur. L'hôtellerie de plein air en France reste une cible privilégiée, tandis que l'hôtellerie classique, tant en France qu'en Europe, fait son entrée dans la stratégie d'investissement. La demande croissante et les besoins de modernisation du parc existant offrent des opportunités intéressantes .

Santé et éducation : des secteurs d'avenir

Atland Voisin identifie la santé et l'éducation comme des secteurs porteurs , caractérisés par une demande structurellement en hausse et une offre limitée. La société prévoit d'accroître son exposition à ces segments, en particulier dans le domaine de la santé, tant en France qu'en Europe.

Stratégie d'investissement pour 2024

Fort de cette analyse, Atland Voisin définit plusieurs axes stratégiques pour ses investissements en 2024 :

Diversification géographique : La société maintient son intérêt pour les métropoles régionales françaises tout en explorant de nouvelles opportunités en Europe, notamment aux Pays-Bas et potentiellement en Irlande et en Allemagne. Sélectivité accrue : Une attention particulière est portée à la qualité des actifs, à la solidité financière des locataires et à la durée des baux, dans un contexte économique incertain. Secteurs émergents : Atland Voisin renforce son positionnement sur des segments en croissance comme le tourisme, la santé et l'éducation, offrant des perspectives de rendement attractives et une diversification des revenus. Adaptation aux nouvelles tendances : La société de gestion reste attentive aux évolutions du marché, notamment en matière de durabilité et de performance énergétique des bâtiments. Gestion active du portefeuille : Une approche dynamique de la gestion des actifs est privilégiée, avec des arbitrages réguliers pour optimiser la performance du portefeuille.

Conclusion

Dans un environnement économique complexe, Atland Voisin adopte une approche à la fois prudente et opportuniste . La société de gestion met l'accent sur la diversification sectorielle et géographique, tout en restant fidèle à ses fondamentaux d'investissement axés sur la qualité des actifs et la stabilité des revenus locatifs.

La stratégie d’investissement pour 2024 requiert une lecture fine des dynamiques de marché , avec une attention particulière portée aux secteurs émergents et aux marchés offrant le meilleur couple rendement-risque. Cette approche vise à construire des portefeuilles résilients , capables de traverser les cycles économiques tout en offrant des performances attractives aux investisseurs.

L'immobilier d'entreprise traverse sans conteste une période de mutation, entre défis conjoncturels et évolutions structurelles. Dans ce contexte, la capacité d'adaptation et l'expertise sectorielle d'Atland Voisin constituent des atouts majeurs pour naviguer dans un marché en transformation rapide . L'année 2024 s'annonce comme une période charnière, où les opportunités côtoieront les risques, exigeant une gestion avisée et proactive des investissements immobiliers.