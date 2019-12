L'immeuble « Hight », un actif revalorisé par AG2R La Mondiale et Nexity au cœur de Paris QCA

C'est la fin d'un projet de longue haleine lancé en 2016 lorsque AG2R La Mondiale acquiert l'immeuble situé 8 rue de Penthièvre dans le 8ème arrondissement de Paris, auprès de l'État. Construit par l'architecte Pierre Dufau, cet ensemble immobilier est emblématique de l'architecture du début des années 60. Anciennement occupé par les services administratifs du Ministère de l'Intérieur qui ont quitté les lieux en 2016, le bâtiment de 6800 m2 était en travaux depuis plus de 18 mois.

L'immeuble « Hight » est situé dans le quartier central des affaires de Paris, entre la rue du faubourg Saint-Honoré et le boulevard Malesherbes, à proximité du Palais de l'Élysée et de la Place Beauvau. L'opération de restructuration lourde a été menée par Nexity Immobilier d'entreprise, département de promotion immobilière tertiaire du groupe Nexity, et c'est l'agence PCA-Stream de Philippe Chiambaretta qui a piloté la conception architecturale de ce projet innovant, « s'attaquant à l'obsolescence d'une architecture offrant des espaces peu qualitatifs au regard des nouvelles attentes des entreprises. »

L'idée était de proposer une offre très qualitative, à la hauteur des attentes des utilisateurs dans ce quartier où les immeubles neufs ou rénovés « prime » se négocient à des loyers souvent supérieurs à 800 € / m2 / an. Le futur occupant des lieux -une signature de premier rang qui souhaite garder une certaine confidentialité - bénéficiera d'espaces verts, de lumière et de vues panoramiques sur de nombreux monuments parisiens (tour Eiffel, Grand Palais, Basilique du Sacré Cœur de Montmartre...). Mais prestige et accessibilité feront bon ménage pour mieux intégrer le bâtiment dans son environnement immédiat : le rez-de-chaussée du « Hight » sera ainsi totalement transparent afin que le jardin intérieur puisse être visible depuis la rue de Penthièvre, et il intègrera un café qui pourrait être accessible au public.

Cette opération tertiaire de rénovation lourde pourrait devenir un modèle pour les promoteurs spécialisés, dans ce quartier parisien où le foncier est quasiment inexistant, ce qui empêche dans la plupart des configurations d'envisager des programmes neufs de format plus traditionnel.

« Demain dans le QCA, et probablement dans certaines communes de la première couronne, on interviendra plus souvent en restructuration, d'où la nécessité pour nous d'acquérir des savoir-faire », explique à juste titre Véronique Bédague, directrice générale déléguée de Nexity.