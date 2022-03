L’idée d’un fichier des locataires mauvais payeurs refait surface

Le candidat LREM à la présidentielle envisage de sanctionner les mauvais payeurs. Une proposition qui risque fort de faire polémique. Explications.

Le logement ne semble pas être la priorité d’ Emmanuel Macron . Le sujet ne tient qu’en quelques lignes dans son programme pour l’élection présidentielle (page 11) . Mais parmi ses deux propositions, l’une d’entre elles risque fort de faire polémique. Le candidat LREM propose de « sanctionner les (locataires) mauvais payeurs ».

Cette idée fait penser à celle que la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) avait, discrètement, lancée il y a deux ans: un fichier pour recenser les locataires qui n’auraient pas payé tout ou partie de leurs loyers . Reste à savoir quelle forme prendra la sanction voulue par Emmanuel Macron. Contacté par Le Figaro , son entourage n’a pas répondu à notre demande. Le favori de l’élection présidentielle a pris soin de ne pas mentionner, dans son programme, le mot «fichier», très clivant car il fait penser à une «liste noire». Une précaution que n’avait pas prise la Fnaim début 2020.

Résultat: la proposition de la Fédération de l’immobilier avait suscité un tollé. Face aux critiques, la Fnaim avait dû faire machine arrière . La Cnil, le gendarme de la protection des données, avait affirmé, à l’époque, ne pas avoir été au courant du projet de la Fnaim. Le ministre du Logement, en personne, s’était opposé à ce fichier. « Je ne crois pas en une société des “listes noires” », avait réagi Julien Denormandie qui lui préférait Visale, cette garantie gratuite pour les propriétaires , qui leur permet de se couvrir contre les loyers impayés sur une période de 36 mois.

Julien Denormandie au cœur de la polémique

Un dispositif que le candidat Macron, et c’est sa seconde proposition en matière de logement, veut élargir « afin de faciliter l’accès au logement ». Réservée à l’origine aux moins de 30 ans ou aux travailleurs précaires, Visale, qui bénéficie, depuis sa création en 2016, à plus de 600.000 ménages, profite également à tous les salariés gagnant moins de 1500 euros nets par mois, quels que soient leur âge et leur contrat de travail.

Deux ans plus tard, la polémique autour des locataires mauvais payeurs refait donc surface. La Fondation abbé Pierre s’est emparée du sujet et n’a pas manqué de souligner que le ministre du Logement qui avait rejeté le fichier des locataires mauvais payeurs il y a 2 ans, est, entre autres, l’actuel directeur de campagne d’Emmanuel Macron (voir ci-dessous) .