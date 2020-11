L'icône des villas californiennes est à vendre pour 25 millions de dollars

Cette réalisation de l'architecte moderniste Richard Neutra entièrement restaurée par ses derniers propriétaires se situe à Palm Springs, en plein désert.

Il faut croire qu'Edgar J. Kaufmann Sr en plus de sa fortune amassée avec sa chaîne de grands magasins avait des goûts très sûrs en matière d'architecture. Attiré par le modernisme, il s'était fait construire une première résidence secondaire dans les années 30 en passant commande auprès de Frank Lloyd Wright. Cela a donné Fallingwater House, la maison sur la cascade, l'une des réalisations les plus célèbres de cet architecte. Et lorsque, dix ans plus tard, Edgar Kaufmann a voulu une autre résidence secondaire, dans un climat plus chaud, celui du désert californien, il s'est adressé à Richard Neutra.

Connue sous le nom de Kaufmann Desert House, cette villa de Palm Springs est également réputée être la plus aboutie des 300 réalisations de l'architecte. Et elle vient d'être mise en vente via le réseau Vista Sotheby's International Realty pour la coquette somme de 25 millions de dollars. Achevée en 1946, la demeure de 300 m² attire immédiatement tous les regards et fait même la Une du magazine «Time». C'est elle aussi qui contribue à rendre cette destination particulièrement recherchée avec sa nature aride, ses horizons bleus et ses villas aux lignes pures, débarrassées de tout superflu. Ici, tout n'est que lignes droites, mélange de pierre, verre et métal et toutes les vues sur les paysages des alentours sont magnifiquement mises en scène.

Une carrière rouverte pour trouver les bonnes pierres

Mais dès la fin des années 70, Palm Springs perd de son aura auprès des élites fortunées et cette villa du désert vit sa descente aux enfers. Bricolée pour être agrandie, mutilée, elle tombe finalement quasiment à l'abandon avant qu'un couple d'historiens de l'architecture, Beth et Brent Harris, ne la rachète en 1992 (pour 1,5 million de dollars) pour lui rendre sa splendeur passée. S'appuyant sur des photos et documents d'époque, ils ont quasiment tout recréé à l'identique allant jusqu'à faire rouvrir une carrière pour remplacer des pierres déplacées ou abîmées.

Les rares libertés prises avec le bâtiment d'origine ont consisté à reconstruire un pavillon de piscine, à conserver un court de tennis qui avait été ajouté à la propriété et à doubler la surface du terrain en rachetant des parcelles annexes pour mieux mettre en scène la villa. Après le divorce du couple, la villa avait été vendue aux enchères en 2008 pour 15 millions de dollars par la maison Christie's mais la vente a été rapidement cassée. Reste à savoir si elle trouvera preneur cette fois-ci pour 25 millions de dollars, dans une période difficile et à un tarif qui en ferait la villa la plus chère de Palm Springs. La villa de 300 mètres carrés comprend 5 chambres, 6 salles de bains et près de 9000 m² de terrain.