L'explosion du e-commerce fait les affaires des fabricants de cartons

Les fabricants de cartons doivent répondre à une demande importante en emballages en raison de la crise sanitaire et des fêtes de fin d'année qui approchent.

Alors que les plateformes de ventes en ligne ont réalisé des performances économiques exceptionnelles en raison de la crise sanitaire et de la fermeture de nombreux commerces, il en est de même pour les autres maillons de la chaîne comme les transporteurs mais également les producteurs d'emballages cartonnés qui vont devoir répondre à une demande très importante dans les semaines à venir à l'approche de Noël. Même si les magasins ouvrent ce samedi, de nombreux Français vont commander en ligne pour les fêtes de fin d'année.

«On se prépare depuis cet été» explique au Figaro Yann Blanc, le directeur commercial de DS Smith France, le leader du secteur en France. «C'est un peu comme une fusée à trois étages» résume-t-il, «il y a tout d'abord la croissance annuelle du e-commerce qui augmente de 10% chaque année, auquel on superpose la période des achats pour les fêtes de fin d'année qui s'étend de mi-novembre avec le Black Friday (la date a été fixée au 4 décembre cette année NDLR) à fin décembre avec Noël, et enfin le reconfinement avec la fermeture des magasins » explique Yann Blanc.

Pour relever ce défi logistique, DS Smith s'appuie sur une équipe de 4000 collaborateurs qui font fonctionner les 30 usines de l'entreprise, répartis sur l'ensemble du territoire. L'entreprise fabrique ses emballages cartons à partir de carton recyclés. «Nous collectons nous-même les vieux emballages que nous transformons ensuite en papier dans nos usines» détaille le directeur commercial de DS Smith France, «ce papier recyclé est ensuite transformé en carton pour de nouveau servir à emballer les produits de nos clients» ajoute-t-il.

Un cahier des charges exigeants

En plus du recyclage, les fabricants de carton doivent aussi relever plusieurs missions. «Il y a trois enjeux selon moi» explique Yann Blanc. «Forcément nos emballages doivent en premier lieu protéger les produits car les routes logistiques sont très exigeantes. Un colis est manipulé environ 50 fois avant d'arriver à destination» révèle-t-il.

Depuis quelques années, l'entreprise doit également répondre à une nouvelle problématique, «le challenge du vide» comme la désigne Monsieur Blanc. «Lorsque l'on commande une souris d'ordinateur et que l'on reçoit un gros paquet avec la majorité de l'espace qui est inutilisé, on est un peu énervé» reconnait-il. Selon le directeur commercial de l'entreprise 43% du volume d'un colis est constitué de «vide». Un problème dont ont bien pris conscience les producteurs de carton qui essayent de plus en plus de proposer des en emballages proches «sur mesure».

Enfin, de plus en plus de marques veulent que les acheteurs de leurs produits aient une expérience client agréable y compris avec l'emballage. «Les clients nous demandent de concevoir des emballages esthétiques qui doivent être faciles à retourner grâce à une ouverture simple et un espace pour coller le coupon de renvoi» indique Yann Blanc. «Le colis doit aussi être le plus «sécurisé» possible pour éviter toute manipulation par un tiers lors de l'acheminement» ajoute-t-il.