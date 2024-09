L’expédition d’urbex en Dordogne se termine mal pour quatre jeunes

De jeunes majeurs se sont retrouvés coincés sous le toit d’un manoir et n’ont pu être délivrés qu’avec l’intervention des secours.

Ce manoir de la Feuilleraie, une bâtisse abandonnée située dans la commune de Trélissac, en périphérie de Périgueux (Dordogne) est une adresse bien connue des amateurs d’urbex (exploration urbaine dans des lieux abandonnés ou inaccessibles au public). Sur l’un des sites qui donne sa localisation, il est décrit comme un lieu qui « capture le charme figé d’une époque passée avec ses murs délabrés et son atmosphère mystérieuse, offrant aux explorateurs urbains une plongée dans l’histoire ».

Mais pour quatre jeunes adultes qui s’y sont aventurés en fin de semaine dernière, l’endroit leur aura surtout offert une belle frayeur. Comme le relate France Bleu Périgord , les explorateurs se sont retrouvés bloqués à dix mètres de haut entre 2 et 3 heures du matin. Ce serait une patrouille de police qui aurait repéré de la lumière sur ce toit de ce bâtiment abandonné, qui domine une zone commerciale où les forces de l’ordre faisaient une ronde. Il semble que les quatre intrus s’étaient introduits sur place grâce à une trappe située sur le toit mais se sont ensuite montrés incapables d’en ressortir.

Triplement des peines encourues

Il a donc fallu recourir à l’aide des pompiers et de leur grande échelle pour tirer la petite bande de ce mauvais pas. L’occasion de rappeler que l’urbex reste une pratique dangereuse et parfaitement interdite, puisqu’elle est assimilée à une violation de domicile. Un délit sanctionné par l’article 226-4 du code pénal pour lequel la loi du 27 juillet 2023 vient de tripler les peines encourues: désormais, jusqu’à 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende. On ne sait pas pour l’instant si le propriétaire du manoir a prévu de porter plainte. Rappelons aussi que les accidents graves sont fréquents pour ce genre d’expédition. Coup sur coup, deux adolescents sont décédés en chutant du toit d’usines désaffectées, une jeune fille de 15 ans dans la Loire , fin avril et un jeune homme à Cambrai en mai .