L'Europe accélère sur le front du climat

Ce n'est un secret pour personne, notre planète est en grande souffrance. Il est donc plus qu'urgent d'agir pour limiter, autant que possible, les dégâts.

L'Europe acce?le?re sur le front du climat - iStock-Halfpoint

Union européenne et paquet « Ajustement à l'objectif 55 »

Plusieurs propositions et initiatives

Un effort mondial nécessaire

Réduire les émissions de carbone est un objectif affiché par divers constructeurs automobiles et autres compagnies aériennes. Et cet objectif, l'Europe veut aussi l'atteindre. La Commission européenne a donc créé le paquet « Ajustement à l'objectif 55 » (« Fit for 55 »). Il a été présenté le 14 juillet dernier par Bruxelles. Son nom ? Il fait référence au souhait de l'Union européenne de réduire ses émissions de carbone de 55 % d'ici à 2030 (par rapport au niveau de 1990). Le paquet inclut diverses propositions permettant de réviser/actualiser la législation européenne ainsi que de nouvelles initiatives. La neutralité climatique d'ici à 2050 est un autre objectif affiché par l'Union européenne. Il a été validé en 2020 par les 27 États de l'Union européenne.On retrouve, au sein du paquet « Ajustement à l'objectif 55 », plusieurs propositions législatives et initiatives en lien avec divers sujets comme : la révision du SEQE (système d'échange de quotas d'émission) de l'Union européenne ; la révision de la directive sur les énergies renouvelables et de celle sur la taxation de l'énergie ; la refonte de la directive sur l'efficacité énergétique... Les mesures qui font le plus parler d'elles sont l'interdiction de vendre des véhicules thermiques à partir de 2035 ainsi que la réforme du marché du carbone. C'est le Conseil de l'Union européenne qui examinera le paquet « Ajustement à l'objectif 55 » pour trouver une position commune sur les diverses idées qu'il contient. Une fois différentes étapes franchies, la présidence du Conseil et le Parlement débuteront des négociations « pour parvenir à un commun accord en vue de l'adoption définitive de chaque acte législatif ».Moins d'un mois après que l'Union européenne a dévoilé le paquet « Ajustement à l'objectif 55 », le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) a publié son rapport (très préoccupant) sur le dérèglement climatique. Il y confirme que l'activité humaine est responsable du réchauffement climatique, ce qui n'est pas une surprise. Mais on y apprend aussi que le dérèglement climatique est plus rapide que ce que l'on pensait (hausse du niveau de la mer, fonte des calottes glaciaires...). Accélérer les efforts pour réduire les émissions de carbone est essentiel. En 30 ans, elles n'ont diminué que de 24 %. Et, si on continue ainsi, elles ne baisseront que de 40 % d'ici à 2030. Face à l'urgence que représente l'état de la Terre, l'Europe se fixe un objectif certes très élevé mais nécessaire. Toutefois, l'Europe n'est responsable « que » de 10 % des émissions de carbone à l'échelle mondiale. Autant dire que si elle est la seule à faire des efforts, cela ne sera pas suffisant. Il est donc essentiel que tous les pays du monde agissent pour la planète. Il suffit de regarder les actualités (températures élevées, catastrophes naturelles...) pour comprendre qu'il est plus que temps d'intervenir.