L’étonnant classement des pays d’Europe où l’on compte le plus de propriétaires immobiliers

Quels sont les pays d'Europe qui comptent le plus de propriétaires immobiliers ? Une étude réalisée par Eurostat et relayée par le site SeLoger révèle de grandes disparités entre les pays et un podium surprenant. Ainsi, la Roumanie arrive en tête de ce classement avec un taux de propriétaire particulièrement élevé puisqu'il ressort que 95,8 % de la population, soit la quasi-totalité, est propriétaire de sa résidence principale. La Pologne se hisse en deuxième position avec un taux de propriétaires de 84,2 %. L'Espagne complète ce podium avec un taux de 84,2 %, suivie de la Grèce (75,4 %) et de l'Italie (72,4 %).

Ce classement semble donc mettre en évidence le fait que les pays les moins riches d'Europe abritent la plus grande proportion de propriétaires. En effet, la France arrive seulement en huitième position avec un taux de propriétaires de 65,1 %, un taux équivalent à celui de Royaume-Uni, mais derrière la Belgique qui abrite 71,3 % de propriétaires. La Suède, l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse complètent ce classement avec respectivement 63,6 %, 55,2 %, 51,1 % et 41,6 % de propriétaires.

La France se situe dans la moyenne des pays européens

La France compte environ un tiers de locataires et 65,1 % de propriétaires, ce qui la situe dans la moyenne de l'ensemble des pays d'Europe. Les prix élevés de l'immobilier expliquent en partie le fait qu'on n'y relève pas davantage de propriétaires. Mais cela s'explique aussi par la présence de logements sociaux qui permettent aux ménages les plus modestes de se loger et les conduit à préférer la location à l'achat car ces logements aux loyers modérés sont nettement moins chers que l'accès à la propriété. Ensuite, le marché de l'immobilier est assez concentré : selon l'Insee, 68 % du parc de logements détenus par des particuliers sont possédés par 24 % des Français.

Pourquoi une telle disparité entre les pays d'Europe ?

Pourquoi les pays d'Europe de l'Est comptent-ils autant de propriétaires ? Cela s'explique notamment par la privatisation des logements qui appartenaient autrefois aux régimes communistes. Face à leurs difficultés pour entretenir les logements dont ils étaient propriétaires, ces États ont fini par les céder à leurs occupants, sans aucune contrepartie financière, permettant ainsi à la population d'accéder à la propriété.

Dans les pays d'Europe du Nord et de l'Ouest, les niveaux élevés des prix immobiliers expliquent une moindre proportion de propriétaires. Mais il faut aussi tenir compte de dimension culturelle. Alors que dans les pays du Nord de l'Europe l'usage d'un logement est plus important que la propriété, en Europe du Sud, comme en Espagne, en Italie ou en Grèce, accéder à la propriété est un gage de réussite et rassure les habitants.

En Allemagne, où la moitié des habitants est en location, les pouvoirs publics et les coopératives demeurent les principaux propriétaires des logements depuis la reconstruction d'après-guerre.