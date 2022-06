L'Épargne solidaire, qui vise à soutenir des projets environnementaux ou sociaux, a le vent en poupe. En 2021, le 20e baromètre de la finance solidaire a en effet enregistré un record de 24,5 milliards d'euros d'encours, soit une augmentation de 26,6 % en un an. Retour sur ce phénomène sociétal en pleine expansion.

L'Épargne solidaire séduit les Français / iStock-Kadek Bonit Permadi

Une augmentation régulière de l'Épargne solidaire

Certes, le placement solidaire représente une part encore dérisoire du patrimoine financier des foyers français (0,42 %), mais il continue à prendre sa place. Pour l'année 2021, un nouveau record a été battu, et en 20 ans, le montant global des crédits en cours (appelé "encours") a été multiplié par 47. Dans les années 2000, l'Épargne solidaire ne représentait en effet que 0,02 % du patrimoine des Français. Selon l'association FAIR, chargée du label Finansol, quelque 699 millions d'euros ont été dégagés par l'Épargne solidaire. Cette somme permettra de financer plus de 1 350 projets environnementaux ou sociaux, mais aussi de verser des dons à 125 associations, pour un montant de près de 4,3 millions d'euros. L'épargne salariale représente la part la plus importante de la finance verte (14,1 milliards d'euros d'encours en 2021, soit + 21 % en un an), mais l'épargne bancaire poursuit sa progression en affichant un total de 9,5 milliards (+ 38 %). Quant à l'investissement direct dans les entreprises, il s'élève à 0,9 milliard (+ 15 %). L'augmentation est donc rapide, et le concept du "placement vert" pourrait bien devenir la norme de demain. Selon les études, les performances de la finance durable seraient en effet les mêmes que celles de l'épargne traditionnelle. Rajouter du sens en optant pour un placement vertueux aussi rentable que l'épargne classique semble un bon calcul pour nombre de ménages français.

Pourquoi cet engouement pour "les placements verts" ?

Les Français sont de plus en plus séduits par l'idée d'épargner selon un modèle solidaire, qui permet de soutenir des projets tels que l'insertion du public en difficulté, le commerce équitable, la construction de logements sociaux ou encore l'alimentation bio. Outre le fait que le marché se structure peu à peu, il est alimenté par deux logiques : l'épargnant peut verser tout ou partie des intérêts de ses livrets bancaires (ce qui équivaut à un don), tout en permettant aux établissements bancaires de financer, avec l'argent placé, des projets sociaux ou environnementaux. Cette hausse record en 2021 peut également s'expliquer par la diversification des produits recensés par le label Finansol (178 contre 166 l'an passé), ainsi que par l'arrivée de nouveaux produits financiers avec des encours importants. De plus, l'Épargne solidaire a bénéficié d'une année porteuse en Bourse et de mesures telles que la loi Pacte pour encourager l'épargne salariale. Enfin, depuis 2022, les assurances sont tenues de proposer au moins un produit solidaire aux épargnants, dans le cadre des nouveaux contrats d'assurance vie. Tous ces facteurs cumulés ont permis 1,2 million de nouvelles souscriptions en 2021 (contre 837 000 en 2020).

Comment s'impliquer dans l'Économie solidaire ?

L'épargnant peut faire une étude de l'empreinte environnementale et sociale de l'argent dont il dispose à la banque (assurances vie, livrets, mais également comptes bancaires) grâce à l'application Rift. En fonction du résultat, il peut décider d'opter pour une banque plus mutualiste. Il peut aussi investir dans des produits solidaires : les établissements financiers ne les mettent pas forcément en vitrine, mais ils peuvent tous en proposer. Les particuliers convaincus par la démarche peuvent financer directement l'économie solidaire en passant par des plateformes de crowdfunding, ou en s'adressant à certains acteurs comme les foncières solidaires, qui offrent souvent des avantages fiscaux intéressants. Il leur est aussi plus facile de faire des dons via leur livre A ou leur LDDS (livret de développement durable et solidaire).