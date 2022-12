Le bas de laine des Français s’était considérablement épaissi durant la crise sanitaire. Il a depuis, perdu un peu de sa consistance mais reste néanmoins - avec une estimation à 5.726,6 milliards d’euros à fin juin - très volumineux ! Voyons, dans les grandes lignes, ce que nos concitoyens font de leurs économies...

L'épargne des Français, en baisse mais toujours énorme-iStock-FJZEA

L’assurance-vie perd du terrain, tandis que l’épargne réglementée a le vent en poupe

L’assurance vie, selon la fédération professionnelle France Assureurs, représentait à la fin octobre, un encours de 1.827 milliards d’euros. Avec ses 18 millions de souscripteurs disposant d’un capital moyen d’environ 100.000 euros, elle demeure le placement champion de la captation ! Pour autant, bien que toujours favori, ce type de placement perd du terrain... En effet, son encours en valeur de marché a baissé de 220 milliards d’euros au premier semestre 2022. Sont principalement touchés les fonds en euros (par opposition aux unités de comptes) ; car en dépit des efforts déployés pour garder des taux attractifs, l’inflation grève leur rendement net moyen. A contrario, la collecte vers l’épargne réglementée aurait grimpé de 3 milliards environ, avec un grand retour en grâce du Livret A, et une percée du livret de développement durable et solidaire (LDDS). Ils représentaient à eux deux, près de 700 milliards d’euros à fin juin selon la Banque de France. Et si leur rendement - bien qu’étant passé à 2% depuis le 1er août - est également inférieur à l’inflation, il reste meilleur que bien des fonds euros de l’assurance vie. De plus, la défiscalisation et la disponibilité de ces livrets continue à séduire les Français. Enfin, les autres produits tels que le livret d’épargne populaire (LEP), le livret jeune, le compte épargne logement (CEL), le plan épargne logement (PEL), le plan d'épargne en actions (PEA) ou encore le plan d’épargne retraite (PER) résistent aussi plutôt bien, malgré, là encore, des rendements bien en deçà de l’inflation.

La Bourse perd du terrain

La Bourse de Paris voyait poindre 2022 avec optimisme... Comme l’année qui devait être celle de la normalisation des politiques monétaires, après le chao engendré par la crise sanitaire. Malheureusement, après un début d’année prometteur, la guerre Russo-Ukrainienne est venue balayer, dès la fin février, les espoirs que les investisseurs avaient placés dans les produits boursiers. La quasi-totalité des classes d'actifs signent alors des performances négatives, incitant les petits porteurs à se tourner vers des placements à moindres risques.

Et encore beaucoup d’argent qui dort !

Toujours selon la Banque de France, une grosse partie de l’argent des ménages, en 2022 n’a été ni investie, ni placée... Les Français ont thésaurisé ! 810 milliards resteraient ainsi disponibles « au cas où », pour leurs propriétaires, en numéraire ou en dépôt à vue, voire même sous les matelas et / ou dans les tirelires des enfants ! La Banque de France estime même que près de huit billets en euros sur dix en circulation, seraient gardés au chaud, à l’intérieur des foyers français...