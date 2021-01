Et un dégât collatéral de plus ! Outre ses millions de victimes dans le monde, la pandémie a aussi terriblement ralenti l'économie ; et modifié les habitudes des épargnants. Nombre d'entre eux ont en effet, durant les périodes de confinement, opéré des retraits massifs de leurs comptes d'assurance vie, pour les transférer vers des contrats jugés plus sûrs ou plus éthiques, quand bien même étaient - ils moins rémunérateurs...

L'assurance vie victime de la Covid-19 - iStock-MarioGuti

Assurance vie vs Livret A ; le cœur des épargnants balance régulièrement !

En 2020, les ménages ont également plébiscité le LDDS... Et le bas de laine !

La fluctuation de l'épargne de l'assurance vie se fait, le plus souvent, au profit du Livret A, et pas toujours dans une logique de rémunération ! Car si en 2012, la très forte baisse de la collecte de l'assurance vie (« décollecte » de 6 milliards d'euros) avait été imputée à la concurrence vive du Livret A - qui assurait alors un rendement net de 2,25% - ce ne fut le cas, ni en 2008 (recul de -10,6% des contrats d'assurance vie), ni en 2020 (« décollecte » de 7,3 milliards d'euros entre janvier à novembre). En 2008, année de toutes les frayeurs pour les épargnants, marquée par les krachs boursiers, la fuite de l'épargne vers le Livret A, correspondait tout simplement à une volonté de sécurisation de leurs fonds ... Et c'est ce même phénomène qui s'est répété en 2020 ! Les répercutions économiques de la crise sanitaire, ont en effet provoqué, des incertitudes qui ont poussé les détenteurs de contrats d'assurance vie, à transférer leurs fonds vers des dispositifs jugés plus flexibles et plus sûrs... Et c'est de nouveau le Livret A qui tire ses marrons du feu, malgré un rendement historiquement bas, à 0,5% ! C'est ainsi que l'assurance vie à connu en 2020, un nouveau phénomène de « collecte négative » ; c'est-à-dire des retraits supérieurs aux dépôts. Concrètement, les détenteurs de contrats d'assurance vie ont retiré quasiment deux milliards de plus que ce qu'ils ont déposé. Et si les retraits massifs sont la conséquence directe des craintes en l'avenir, la chute des dépôts s'explique aussi, d'après la Fédération française de l'assurance, par la fermeture des agences bancaires durant la première période de confinement ... Érosion cependant un peu freinée par la souscription en ligne.Autre signe des temps ; et du désintérêt relatif des Français pour les taux de rendement : leur engouement pour le Livret de développement durable (LDDS), ainsi que le maintient de leur argent sur leurs comptes courants ! Le LDD a remplacé le Codevi en 2007, puis est devenu Livret de développement durable et solidaire en 2019. Faute d'être plus rémunérateur que le Livret A (0,5%), le LDDS a séduit les épargnants grâce à son aspect responsable. Il a en effet vocation à recueillir des fonds pour financer des travaux d'économies d'énergie. Et cela plait aux Français ! c'est ainsi que la collecte du LDDS est en nette progression depuis 2019 (+ 49%) ; et a connu en 2020 - contrairement à l'assurance vie - des dépôts supérieurs aux retraits ; à hauteur de 3,9 milliards d'euros. Enfin, il est à noter que l'année 2020, source de grandes angoisses pour les Français, en aura aussi convaincu une grande partie, de, tout simplement, conserver leur argent disponible sur leur compte. C'est ainsi que l'encours des comptes courant a connu une progression de 50 milliards...