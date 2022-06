L’assurance emprunteur est à présent résiliable facilement

Non imposée par la loi mais généralement nécessaire pour obtenir un prêt immobilier, l’assurance emprunteur peut désormais être facilement résiliée.

Assurance emprunteur : de quoi s’agit-il ?

Lorsque vous contractez un prêt immobilier, l’assurance emprunteur est incluse dans le prix. Vous devez préalablement remplir un questionnaire sur votre santé. Vos réponses vont permettre à la compagnie d’assurance de déterminer la couverture dont vous avez besoin et, en conséquence, les mensualités que vous devrez payer. L’assurance emprunteur représente une part relativement importante de l’emprunt puisqu’on estime que son coût est égal à 0,25 % du montant total emprunté. Ces tarifs sont évidemment donnés à titre indicatif et varient en fonction de chaque profil de client et de chaque établissement.

Comment résilier une assurance emprunteur ?

Bonne nouvelle, depuis le 1er juin 2022, l’assurance emprunteur est résiliable à tout moment sans frais. Concrètement, cela signifie que vous n’avez plus besoin d’attendre la date anniversaire de votre contrat pour y mettre fin. Pour l’instant, cette mesure ne concerne que les nouveaux emprunteurs. Toutefois, à compter du mois de septembre prochain, tout le monde pourra bénéficier de cette nouveauté introduite par la loi du 28 février 2022 (loi Lemoine) « pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur ». Mais pourquoi résilier son contrat d’assurance emprunteur ? La raison principale est la suivante : les économies réalisables. En effet, alors que le marché de l’assurance emprunteur est étonnamment dominé par les banques (88 %), l’idée est de faire jouer la concurrence afin de profiter de prix plus intéressants pour des garanties similaires voire plus nombreuses. Dans certains cas, les économies peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros sur la durée du prêt.

Une petite ombre au tableau…

La résiliation de l’assurance emprunteur à tout moment est une bonne nouvelle mais elle en cache une moins bonne. Les députés ont voté la fin du questionnaire de santé pour les prêts de 200 000 € par personne et pour les personnes âgées de moins de 60 ans à la fin de l’emprunt. Or, plus vous êtes en bonne santé et plus votre taux d’assurance est bas et inversement. Si le questionnaire de santé est bel et bien supprimé, cela sera synonyme de manque à gagner pour les établissements d’assurance. Le coût de l’assurance emprunteur risque donc d’augmenter de 20 à 25 % pour les bien-portants.

Quelques informations supplémentaires

La loi stipule que les établissements d’assurance ont l'obligation d’informer les assurés au sujet de la mise en place de ce droit de résiliation à tout moment. Ils doivent aussi en détailler les modalités. Attention, les assureurs ont toujours leur mot à dire. Dans le cadre d’une demande de changement de contrat, ils disposent de 10 jours pour répondre favorablement à la demande ou la refuser. Dans le deuxième cas, le refus doit être communiqué et argumenté (sous-entendu, le motif du refus doit être légitime).