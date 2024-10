« L’arrondi épargne » : une astuce pour économiser plus - Raten-Kauf-pixabay_1280.jpg

Comment ça fonctionne ?

Lors du passage en caisse, certains commerces proposent déjà à leur clientèle d’arrondir la somme des achats à l’euro supérieur pour contribuer à une cause ou au financement d’une association – « l’arrondi solidaire ». En parallèle, quelques établissements bancaires et applications d’épargne offrent désormais la possibilité à leurs clients d’arrondir leurs achats pour contribuer à leur propre épargne – on appelle cela « l’arrondi épargne ». Lors du paiement, les clients peuvent, selon les banques, arrondir la somme à l’euro ou aux cinq euros supérieurs. Le surplus est alors placé sur un produit d’épargne réglementé, comme un Livret A ou un Livret de développement durable et solidaire (LDDS), sur une cagnotte virtuelle non rémunérée ou encore sur un portefeuille de crypto-monnaies. À noter : l’arrondi épargne ne fonctionne bien entendu qu’avec les paiements par carte bancaire.

Quels gains ?

Dans les faits, sur un achat de 1,50 euro arrondi à l’euro supérieur, 2 euros seront débités et 50 centimes (correspondant à la différence entre le prix réel et l’arrondi) seront épargnés lors du passage en caisse. Le montant des arrondis sera ensuite additionné et débité tous les quinze jours. Puis, la somme sera versée sur le produit d’épargne sélectionné par le client. Si les gains varient en fonction des sommes dépensées, les établissements bancaires et les applications estiment que la moyenne épargnée se situe entre 100 et 150 euros par client et par an.

Quelle clientèle ?

Les banques et applications (comme Plum et Goin) qui proposent l’arrondi d’épargne ciblent une clientèle jeune, peu familière avec la notion d’épargne, ou encore des personnes à faibles revenus qui épargnent difficilement. Simple et accessible, le dispositif a pour objectif de systématiser l’épargne de petites sommes pour créer le réflexe d’économie tout en minimisant l’impact sur le budget des clients.