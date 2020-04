L'arbre blanc à Montpellier primé

Le site spécialisé dans l'architecture ArchDaily a décerné en début d'année, avec l'aide de ses 95 000 votants, ses prix des meilleurs réalisations architecturales pour 2019. Et cocorico, le prix du plus bel "immeuble résidentiel" est français ! Il s'agit de l'Arbre blanc situé à Montpellier, dont nous vous avions parlé l'été dernier. Cette "folie architecturale" imaginée notamment par le japonais Fujimoto comprend 112 logements et pas moins de 193 terrasses dont les plus prisées offrent une vue imprenable sur les rives du Lez.

iStock-Alphotographic

Un prix décerné par les lecteurs

Une prouesse technique

D'autres récompenses pour la France

Arch Daily, créé en 2008 est le site internet d'architecture le plus visité au monde (comme il se présente lui même). Il compte en effet près de 2,4 millions d'abonnés Facebook, près de 700 000 abonnés Linkedin et pas moins de 13 millions de visites mensuelles sur son site source. Avec des bureaux aux quatre coins du globe, un site en plusieurs langues et un partenariat avec le prestigieux "Pritzker architecture prize", Arch Daily est une référence du secteur et les prix qu'il décerne chaque année sont abondamment relayés par les médias du monde entier. Ces "Building of the year" concernent 15 catégories (maisons, bureaux, architecture d'intérieur, etc.) dont celle de l'immeuble d'habitation. Et le "Building of the year 2020" de la meilleure réalisation d'un immeuble résidentiel pour l'année écoulée est donc L'arbre blanc, situé à Montpellier. Particularité des prix décernés par Arch Daily, ce sont les lecteurs, les abonnés au site, qui votent. Un prix du "public" donc, même s'il s'agit d'un public averti, qui change des récompenses entre professionnels et offre un éclairage différent et plus large sur le monde de l'architecture. Et sur la ville de Montpellier qui grâce à ce prix ne manquera pas de trouver sa place sur une carte du monde pour bien des amateurs d'architecture.Trois ans de travaux ont été nécessaires à la réalisation de cet "arbre blanc" imaginé par les architectes Sou Fujimoto, Nicolas Laisné, Manal Rachdi et Dimitri Roussel. Le bâtiment, qui a été livré en juin dernier et dont les 112 appartements ont rapidement trouvé preneurs, compte 17 étages et accueille, outre les logements, une galerie d'art, un restaurant gastronomique et un bar panoramique. Mais ce qui saute aux yeux en observant ce colosse blanc, ce sont ses innombrables terrasses (193 au total), comme autant de feuilles métalliques hérissées sur toute la structure. Certaines font jusqu'à 7,5 mètres, ce qui en font les plus longs balcons du monde, selon les architectes. Des balcons-terrasses qui ne permettent pas seulement de profiter du climat méditérannéen, mais aussi de faire des économies d'énergie car "elles protégent la facade, le soleil ne tape pas et il n'est pas nécessaire de rafraîchir les appartements" expliquait Manal Rachdi l'année dernière au journal Ouest-France. "Une architecture du climatique qui s'imprègne de son environnement" qui n'aura pas manqué d'être un argument supplémentaire à l'obtention de ce prix.Un autre prix a recompensé le génie architectural hexagonal. Imaginé par le Studio KO, fondé par les architectes français Karl Fournier et Olivier Marty, c'est en effet le musée Yves Saint Laurent de Marrakech (mYSLm) qui a remporté le prix dans la catégorie "architecture culturelle". Signalons aussi le prix de la meilleure réalisation dans la catégorie "Sports architecture" pour le nouveau court de tennis Simonne-Mathieu à Roland Garros.