L'application Rift veut devenir le Yuka de l'épargne

Savez-vous que 5 000 euros déposés sur un compte courant chez BNP-Paribas polluent autant qu'un aller-retour Paris - New York ? Que seuls 3% des produits financiers français sont alignés avec les Accords de Paris ? Ou encore que 95% d'entre eux n'excluent pas strictement l'armement ?

Le premier objectif de l'application Rift, lancée par la plateforme d'investissement responsable Lita, est d'informer le grand public de la façon dont son argent est utilisé par les banques. Le principe est simple : l'utilisateur commence par se créer un compte, indiquer les sommes dont il dispose ainsi que dans quel établissement et sur quel type de produits celles-ci sont placées.

1000 euros à la Société générale = 5 mois de chauffage au gaz

Un client de la Société générale y apprendra ainsi que 1000 euros déposés sur un livret A émettent l'équivalent de 403 kilos de CO2, soit cinq mois de chauffage au gaz d' un appartement de trois pièces à Paris. « Mais au-delà d'informer et d'instaurer plus de transparence dans ce secteur encore très opaque, nous souhaitons inciter à agir », lance Eva Sadoun, qui a fondé Rift, dont elle est présidente, après le succès de la plateforme d'investissement responsable Lita. L'outil propose des alternatives moins polluantes, invite à contacter son conseiller bancaire ou son gestionnaire de patrimoine pour lui poser des questions, voire à participer à des actions collectives ou même changer de banque.

Les Français, qui aspirent à davantage de transparence, et pas seulement dans l'agroalimentaire, semblent réceptifs. En un mois, ils sont 10 000 à avoir téléchargé l'application, dont 8 000 ont renseigné leurs avoirs personnels. Et l'objectif de Rift, une société bien distincte de Lita, est de parvenir à un million d'utilisateurs d'ici six mois.

Les équipes de Rift mènent de leur côté des campagnes de sensibilisation auprès des établissements financiers pour demander plus de transparence, les interpeller pour les inciter à se désengager du charbon par exemple, à aligner leur portefeuille sur une stratégie en ligne avec l'objectif de l'Accord de Paris (maintenir l'augmentation des températures à deux degrés depuis le début de l'ère industrielle) ou à s'aligner sur les engagements de leurs concurrents.

Dans quelle mesure le grand public sera prêt à indiquer ses véritables informations personnelles? La fondatrice et présidente de Lita et Rift Eva Sadoun veut y croire: « Nous partons du principe que les utilisateurs vont nous faire confiance sur ce point, Lita étant un établissement bancaire depuis six ans et un acteur reconnu de l'économie sociale et solidaire ». Cette dernière est par ailleurs connue pour être coprésidente du Mouvement Impact France représentant les entrepreneurs sociaux (ex Mouves) et de Tech for Good, qui sont en train de fusionner. À noter que «ces données, anonymisées, sont stockées dans une base de données qui ne sert qu'à faire des statistiques mais en aucun cas à être utilisées à des fins commerciales», précise la jeune femme.

Cela fait deux ans que les équipes de la plateforme d'investissement responsable travaillent d'arrache-pied à la mise au point de cet outil. Elles ont dû acheter à Facts, un acteur américain, une base de données sur les avoirs des banques et fonds cotés. Ces données font également l'objet de questionnaires envoyés aux acteurs bancaires. « Étonnamment, l'accueil a généralement été plutôt bon car les acteurs financiers nous connaissent bien désormais, même si la moitié des banques n'a pas encore répondu », constate Eva Sadoun. Autant de données qui sont ensuite analysées par l'un des partenaires de Rift, Carbone 4, pour l'empreinte environnementale. L'analyse de l'impact social de l'épargne (conditions de travail des sociétés financées) n'est pas encore opérationnelle mais également prévue.

La start-up est financée dans un premier temps sur fonds propres par Lita, qui va faire faire une campagne de financement au premier semestre 2021 (entre un et cinq millions d'euros). Mais Rift a reçu de nombreuses propositions de collaborations: utilisation des contenus de l'application par des conseillers bancaires, création de contenus... «Nous allons tester différents axes avant de définir le modèle économique le plus pertinent», explique Eva Sadoun, qui affiche sa confiance dans l'avenir de son dernier-né.