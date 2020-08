L'ancien nid d'amour de Brad Pitt et de Jennifer Aniston a été vendu

Cette propriété de Beverly Hills, que les deux stars avaient revendue en 2006, a changé de mains pour 32,5 millions de dollars.

Quinze ans après leur divorce, il semble que Brad Pitt et Jennifer Aniston se soient réconciliés. Leurs moindres faits et gestes sont guettés pour savoir si une nouvelle idylle est possible. Il en est un qui pourrait mettre sur la piste ceux qui s'intéressent à eux: la vente de leur ancien nid d'amour.

Peu de temps après leur mariage le 29 juillet 2000, les deux stars de cinéma achètent une magnifique maison de 1038 m² à Beverly Hills, quartier huppé de Los Angeles (ouest des États-Unis). Montant de l'acquisition? 13,5 millions de dollars, soit 13.000 dollars le m². Le couple entame des travaux de rénovation qui auront duré trois ans. Ils remplacent le sol de la cuisine par du marbre chauffé, installent un bar dont les sols proviennent d'un château...français, vieux de 200 ans et construisent une salle de projection privée, un court de tennis et un pavillon avec une maison d'hôtes à l'étage (voir notre diaporama en illustration principale). Des aménagements conservés par le désormais ex-propriétaire pendant 14 ans.

Cinq ans plus tard, le couple américain divorce mais la propriété continue de leur appartenir pendant un an. En 2006, Brad Pitt et Jennifer Aniston décident en effet de vendre cette maison, construite à l'origine, en 1934, pour le double acteur primé aux Oscars (1931 et 1946) Fredric March. Les deux stars hollywoodiennes la cèdent 26 millions de dollars (plus de 25.000 dollars le m²) à Jonathan Brooks, un dirigeant de fonds spéculatifs, et réalisent, au passage, une belle plus-value de 12,5 millions de dollars.

On ne peut pas en dire autant de leur successeur. Mis en vente l'année dernière 56 millions de dollars (!), l'ancien nid d'amour de Brad Pitt et de Jennifer Aniston n'a pas eu de succès dans un premier temps. Au fil du temps, le vendeur a progressivement baissé le prix avant de retirer le bien du marché lorsqu'il atteint 44,5 millions de dollars en mars dernier.

Cinq mois plus tard, la maison est finalement vendue au prix de 32,5 millions de dollars (plus de 31.000 dollars) dans le cadre d'un accord hors marché, selon le site américain TopTenRealEstateDeals.com. Soit une baisse de 23,5 millions de dollars par rapport au prix affiché à l'origine. Surtout, le vendeur réalise une plus-value deux fois inférieure (6 millions contre 12,5 millions) à celle faite part Brad Pitt et Jennifer Aniston. Clin d'œil du destin: c'est vingt ans, quasiment jour pour jour, après le mariage des deux stars que leur ancienne résidence change à nouveau de mains.