Cette année, et plus précisément à partir du mois de novembre, l’allocation de soutien familial sera revalorisée de 50 %.

L'allocation de soutien familial revalorisée - iStock-shironosov

Présentation de l’ASF

L’allocation de soutien familial (ASF), ou « pension alimentaire minimale », est une aide versée par la caisse d’allocations familiales (CAF) ou bien par la Mutualité sociale agricole (MSA). Sont concernées par cette aide, les personnes : vivant seules ; résidant en France ; ayant au moins un enfant à charge pour lequel elles perçoivent une pension inférieure à 122,93 € ou dont elles s’occupent seules de l’entretien depuis au minimum un mois. Si la pension alimentaire fixée « par un jugement ou une convention de divorce par consentement mutuel déposée devant notaire » n’est plus perçue par un parent, l’ASF peut lui être versée comme avance. Il est aussi possible, selon les cas, que la CAF ou la MSA lance une procédure de recouvrement auprès de l’autre parent. Dès que les personnes qui perçoivent l’ASF vivent en couple, l’allocation ne leur est plus versée.

Revalorisation de l’ASF

À compter du mois de novembre 2022, l’ASF sera revalorisée de 50 % et passera à 184,38 € par mois et par enfant. Cette mesure de soutien aux familles monoparentales est inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il a été précisé par le Gouvernement que cette revalorisation ne sera pas prise en compte dans le calcul du RSA (revenu de solidarité active) ni dans celui de la prime d’activité. La revalorisation de l’allocation de soutien familial va permettre de baisser le taux de pauvreté des familles monoparentales de 2,2 points, comme indiqué sur le site officiel de l’administration française.

Combien de familles sont concernées par cette revalorisation ?

Selon les nombres publiés par plusieurs organisations et médias, plus de 800 000 personnes bénéficient en France de l’allocation de soutien familial. L’Institut Montaigne estime que cette aide coûte 900 millions d’euros par an « sur la base d’une dépense de 1,8 milliard en 2020 pour plus de 800 000 bénéficiaires » (nombres publiés durant la campagne présidentielle de 2022).

La précarité des familles monoparentales

Les familles monoparentales sont souvent en situation de précarité. En septembre 2021, l’Insee a d’ailleurs publié un rapport à ce sujet. Selon l’organisme, en 2020, un quart des familles françaises étaient monoparentales. Or, ces dernières vivent souvent dans des logements surpeuplés (avec un nombre de pièces inférieur aux besoins de la famille) et sont aussi plus pauvres que les autres. En 2018, 41 % des enfants mineurs appartenant à une famille monoparentale vivaient au-dessous du seuil de pauvreté monétaire. Il faut dire que, dans un tiers des familles monoparentales, le parent solo n’a pas de travail, une situation qui accentue logiquement la pauvreté de ces enfants : dans une famille monoparentale dont le parent en charge n’a pas d’emploi, 77 % des enfants sont pauvres ; dans une famille monoparentale dont le parent en charge travaille, 23 % des enfants sont pauvres, un taux plus bas mais qui reste néanmoins important.